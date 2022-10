Chris Martin se grabó con el celular de un comodorense en el primer recital de Coldplay en River

Juan Manuel Palomino es oriundo de Comodoro Rivadavia pero vive en Buenos Aires, donde estudia y trabaja como fotógrafo.

Su fanatismo por la música lo llevó a distintos rincones, pero sin dudas, este martes vivió uno de los momentos más épicos para cualquier fanático.

Estuvo presente en el primer show de Coldplay en el estadio Monumental de River Plate, donde fue acompañado por dos amigas que estuvieron junto a él pegados a las vallas.

Así disfrutaron de éxitos como "Yellow", "Clocks", "The Scientist", "Viva la Vida", "A Sky Full of Stars", "In My place" y "Fix You" se fueron sucediendo en un marco que presentó permanentes estímulos visuales, como fuegos artificiales, lluvia de papel picado, llamaradas, rayos laser, pantallas esféricas y un carnaval lumínico del que se hizo participar activamente al público.

Coldplay tocó “De música ligera” en su primera fecha en Argentina y el público enloqueció

Pero sin dudas, el momento mágico de la noche para Juan Manuel fue cuando en pleno show, el cantante Chris Martin se paseó por el escenario hasta llegar a su posición, agarró su teléfono celular y se filmó con todo el público de fondo.

La emoción en el cierre del video, muestra al joven junto a sus amigas atónitos y sorprendidos por haber sido “elegido” entre los 85 mil presentes en ese campo de juego, en una noche mágica que jamás olvidará.

Y como para que la experiencia resultara definitivamente inolvidable, el grupo tuvo una suerte de mimo hacia el rock argentino al homenajear a Soda Stereo con una sorpresiva versión de "De música ligera".