¿Fin del amor? Aseguran que Flor Vigna y Luciano Castro atraviesan rumores de crisis

Flor Vigna y Luciano Castro estarían atravesando una crisis de pareja, según comentaron en diferentes portales y programas de espectáculo.

Nancy Duré aseguró en Socios del Espectáculo que están separados y dio a conocer los motivos por los que la pareja habría terminado su vínculo tras casi dos años juntos.

“El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra”, contó la panelista.

"El entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, aseguró la panelista.

Vigna y Castro protagonizaban la obra “El Divorcio”, junto a Pablo Rago y Carla Conte. Sin embargo, la cantante decidió dar un paso al costado para enfocarse en su carrera musical, según ella misma explicó, aunque hay otras versiones que se relacionan a conflictos de pareja.

“La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”, aclaró al final Nancy.