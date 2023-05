Silvina Luna rompió el silencio y se quebró al hablar de su estado de salud: "Estoy en un momento crítico"

Este martes, Silvina Luna brindó una entrevista exclusiva y entre lágrimas, relató el dramático estado de salud que atraviesa.

La modelo contó cómo enfrenta este periodo de la enfermedad en la que espera poder ser trasplantada por un riñón. "Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Me despierto y pienso que estoy viviendo una pesadilla", reveló.

"Se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así, tengo que resolver otro problema de salud que es una bacteria, y hasta el momento que no resuelva eso no me puedo trasplantar", agregó y sobre su presente entre diálisis y médicos, reflexionó "estoy conociendo un mundo que desconocía, personas que están en la misma que yo... veo niños en diálisis y me pasa lo que le pasa a un montón de personas".

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Durante su relato, Silvina Luna detalló cómo es el tratamiento de diálisis que realiza durante cuatro horas y cómo enfrenta esta etapa en la que, según su testimonio, considera que va a superar estoicamente. “Se habló de que necesitaba un trasplante urgente. Primero tengo que resolver un problema de salud, una bacteria. Por eso no me puedo trasplantar”, detalló en LAM.

"Antes que me diagnosticaran me hicieron una biopsia de riñón, y me dijeron que mis riñones estaban calcificados, los dos, y tenía que entrar en diálisis", relató y se quebró cuándo Ángel le preguntó qué pasó ahí con Silvina.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

"Primero peleaba con la situación, iba muy triste pero después uno se va acostumbrando. Te vas sintiendo que estás en la misma que otros. Y hay momentos de aceptación y otros donde digo, estoy viviendo una pesadilla.

Pero estoy firme, de pie, y siempre salir adelante aunque tenga recaídas. Son muchos los buenos momentos que busco en el día a día. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien".

"Cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. Ahora están en la búsqueda de los analgésicos que le den en la tecla. Mi vida transcurre entre médicos, me tengo que buscar un novio médico", bromeó y cerró contando que hay días que le cuesta mucho ir a diálisis, aunque el apoyo de su gente, como su hermano y sus amigos, son su pilar.