María Becerra sorprendió y no descartó lanzar una documental sobre su vida: "La nena de Argentina"

María Becerra está en uno de los momentos más destacados de su carrera, al haber incursionado en el mundo de Hollywood después de haber sido incluida en el soundtrack de la próxima película de Rápidos y Furiosos 10.

Durante una entrevista promocional de su película, la artista reveló que se presentó a un casting para un papel en la serie "El amor después del amor" de Fito Páez. Aunque no especificó para qué papel se postuló, aclaró que esto sucedió "cuatro años antes" de comenzar su carrera musical.

En este sentido, aseguró que en aquel momento aún no había lanzado su carrera como cantante y quiso experimentar. “Actuar también me gusta, pero es algo más secundario”, remarcó la ex youtuber en diálogo con mmx.

“¿Te imaginas una serie sobre tu vida?”, fue la pregunta clave para que María cuente su gran secreto: “Creo que sí. Me encantaría, de hecho creo que sería muy interesante y hay muchas cosas para contar", respondió afirmativamente.

"Por el momento estamos grabando un documental, hace como dos años, y creo que va a llevar bastante más tiempo todavía. No tiene nombre por el momento, seguro va a ser algo como La Nena de Argentina”, cerró.