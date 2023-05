¿Fin de una amistad?: Rusherking se peleó con Tiago PZK por un motivo insólito y generó un tenso cruce

Tras su polémica ruptura con la actriz China Suárez, Rusherking generó revuelo entre sus seguidores al enfrentarse en un sorpresivo cruce con Tiago PZK. Después de que el trapero publicara un agudo comentario en su cuenta de Twitter, la expareja de la actriz no se quedó callado y lo criticó duramente en las redes sociales.

Valre destacar que previamente, Duki anunció que este jueves 1 de junio lanzará una colaboración con María Becerra, y habría sido un motivo suficiente para generar una discusión entre “Los del espacio”, un mítico grupo de amigos que formaron Becerra, Rusherking, Tiago PZK, FMK y el youtuber El Demente. Todos ellos vivieron juntos gran parte de la pandemia donde fueron construyendo las carreras musicales.

“La pelea mental de quedarse callado o responderle a los wachines de tw”, comenzó escribiendo Tiago PZK.

Paulo Kablan tuvo un tenso cruce con Diego Brancatelli y lo dejó plantado en vivo: "Inventate un país"

Frente a las palabras del autor de “Sola”, Rusherking expresó: “Por mi lado ya le dije al big de correr la fecha de lanzamiento. Después les digo cuándo. Los amo”.

"En entrevistas hablan de unión, después te pisan todos el tema", cerró con enojo Tiago PZK.

Ante las duras palabras del cantante, Rusherking expresó sin filtro: "Me mata Tiago tirando tweets como si tuviera razón jajaja. Bueno, ya fue, yo no me voy a pelear por esta boludez".

“Lo peor es que la gente piensa que les estamos mintiendo jajajajaja si supieran que no nos da la cabeza posta”, escribió Rusher en Twitter visiblemente enojado. Minutos después recurrió a la ironía y lanzó: “Cuando saca tema el demente???”.

¿Fin del amor? Aseguran que Flor Vigna y Luciano Castro atraviesan rumores de crisis

¿Será el fin de una amistad o es simplemente marketing?