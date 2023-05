Un rapero "filtró" una foto sexual de Rosalía y generó un escándalo en las redes sociales

El cantante JC Reyes fue criticado en redes sociales después de compartir una imagen en su cuenta de Instagram Stories en la que supuestamente Rosalía aparecía desnuda mostrando sus pechos, aunque con la 'amabilidad' de taparlos con dos emojis.

Sin embargo, los fans de la cantante catalana rápidamente detectaron que la foto era un montaje y no dudaron en recriminar al reguetonero sevillano por compartir contenido falso y ofensivo.

Primero aseguró que lo habían hackeado y había sido una confusión. Luego dijo: “No me pidan más fotos porque yo no puedo estar subiendo fotos de la chavala, fotos que me manda a mí…” en complicidad con otras personas que estaban junto a él.

Como si eso fuera poco, a través de los directos de Instagram, el rapero se tomó con humor las críticas que le cayeron encima y hasta aseguró que su próximo single se llamará “Rosalía”, en honor a la cantante.

“A las mujeres estas que me estáis poniendo ‘qué haces’, ‘qué asco das’... A la chavala solo se le ve el escote. Respetad, eh. Es photoshop... Photoshoped. Esperen el próximo tema se llama Rosalía, ¿ok?”, fue lo que comentó frente a cámara.

Posteriormente, la cantante rompió el silencio y lo cruzó en u cuenta de Twitter: “Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena”, escribió.

Horas más tarde volvió a recurrir a la misma red social y agregó: “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”.