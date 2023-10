¿Está arreglado?: Un participante podría denunciar a Got Talent Argentina por eliminarlo del programa

n las últimas horas, se ha revelado que un participante, quien también había avanzado a la siguiente ronda, fue sorprendentemente "eliminado" por la producción, y su actuación nunca fue transmitida. El mismo se llamaría Marcos Díaz Busto.

Este joven, de 16 años y residente de Quilmes, se presentó al casting como bailarín y actor, pasó las audiciones y grabó su actuación en mayo. Tres de los cuatro jurados lo eligieron para avanzar a la etapa actual, pero su actuación nunca llegó a la pantalla.

María Rosa Busto, la madre de Marcos, expresó su descontento: "Marcos participó y grabó su tributo a Michael Jackson el 15 de mayo. Estuvimos esperando hasta el último día para que su actuación se emitiera el domingo, pero nunca sucedió. Hicimos largas colas para el casting, grabamos la audición, y ahora nos encontramos con que no se mostró nada de ello."

Una comodorense es finalista de Got Talent Argentina y denunció bullying: "A nadie le gustaba lo que cantaba"

Además, señaló a uno de los jurados: "Emir Abdul fue el único que no lo eligió y tuvo palabras muy desagradables hacia él. Yo pensé que editarían esos comentarios, pero esperaba que la actuación se transmitiera. Otros participantes también enfrentaron la misma situación, y estamos en contacto para presentar una queja conjunta"

obre el contrato que firmaron, María Rosa comentó: "El contrato mencionaba que la producción podría tomar decisiones sobre quiénes avanzan, a pesar de recibir cuatro 'sí' del jurado. Sin embargo, nos aseguraron que todo lo grabado se mostraría. Perdimos dos días para ir a grabar en Martínez, y nada se transmitió. Estoy profundamente dolida por su manejo y las acciones que tomaron. Esto no es correcto."

Bullrich o Massa serían los candidatos a presidente que podrían ir al segundo programa de Mirtha Legrand

Hasta el momento, no ha tenido contacto con la producción del programa debido a su enojo. "No he hablado con nadie de la producción aún, estoy muy molesta para hacerlo. Tengo varios números de productores, pero no sé con quién hablar. La última vez que me contactaron fue para decirme que Marcos no grabaría, a pesar de haber avanzado a la siguiente etapa", concluyó antes los colegas de Primicia Ya.