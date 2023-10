Una participante denunció a Got Talent Argentina y desató el escándalo: "Me dijeron que el programa está..."

Esperanza Careri apuntó contra Got Talent Argentina. La participante pasó de ronda y no la llamaron más al igual que otros tantos participantes. La denuncia también se extendió a “La Voz Argentina” y a la forma en cómo la producción organiza los concursos de talentos.

La presentación de la mendocina en el programa de talentos de Telefe se vio el pasado martes por la noche y su performance enloqueció a Emir Abdul y a La Joaqui, incluso Florencia Peña tuvo palabras de afecto para con la joven artista.

El único que le bajó el pulgar fue Abel Pintos, quien le dio una cruz roja, pero sus compañeros lograron que cambie de opinión y Esperanza pasó de ronda con el visto bueno de los cuatro jurados.

“A mí no me trataron bien y cuando estuve en La Voz tampoco, hubo productores que me trataron bien y otros que no. Nunca se me explicó bien el proceso”, expresó Careri.

Gaia Acosta, la bailarina chubutense que deslumbró a los jurados de Got Talent Argentina

Luego apuntó contra la producción. “Yo pregunté qué onda, yo había pasado de ronda, porque los cuatros jurados habían dicho que sí. Me dijeron que no me van a pasar, que ya está todo grabado así que no me van a ver en televisión. Ni siquiera me dan la oportunidad de tener una revancha”, agregó.

Entre lágrimas finalizó su discurso. “Me dijeron que quedé afuera de la competencia, sin avisarme encima. Cero tacto, cero humanidad. Yo no quiero hacer otra cosa que no sea la música y esto me retrasa todo lo que pensé que había avanzado”, cerró.

"Un milagro": Willy Magia se presentó en Got Talent Argentina y convirtió el agua en fernet y vino

La artista decidió borrar absolutamente todas sus fotos de su perfil de Instagram y sólo dejó algunas historias destacadas en la que explica el por qué de esta drástica decisión. “Voy a seguir apostando por mi carrera, pero todavía tengo mucho que sanar, así que me voy a tomar un descanso de las redes sociales por un tiempo, por los menos hasta sentirme mejor conmigo misma. Muchas gracias a todos por el amor”, explicó en una historia.