¿El esposo del año?: La inesperada propuesta de Icardi cuando Wanda Nara le reveló que tenía leucemia

Desde que Wanda Nara reveló que tenía leucemia, su vida giró entorno a su tratamiento médico y el acompañamiento de sus seres queridos, quienes jamás la dejaron sola.

En este sentido, la empresaria brindó una entrevista con Gente y reveló la inesperada propuesta que le hizo Mauro Icardi cuando le contó que padecía una dura enfermedad.

La mediática aseguró que el futbolista le pidió volver a casarse . De esta forma, Wanda renovará los votos con Icardi, su segundo esposo y el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. “No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta”, reconoció emocionada.

La mediática sostuvo que todavía no tuvieron tiempo de sentarse a organizar la boda, aunque señaló que seguramente se realice en la Argentina porque allí están todos sus seres queridos. “La realidad es que yo hasta el 23 de diciembre sigo con esta rutina Roma-Estambul porque ese día es la última gala de Ballando con le stelle así que, lo único definido por el momento, es que pasaremos Navidad en Europa”, agregó.

Por último, detalló cómo cambió su vida desde que le diagnosticaron leucemia. “Algo que aprendí en este último tiempo es a disfrutar mucho del presente y proyectar menos. Yo siempre fui muy relajada y optimista, pero el tema de salud que estoy viviendo me ayudó a reflexionar y valorar más los momentos de felicidad que tengo. A lo mejor suena a frase hecha pero es lo que siento. Muchas personas me preguntan si no es demasiada exigencia física ensayar 8 horas por día para el programa, pero a mí me hace bien, me permite tener la mente ocupada y creo que trabajar siempre es saludable”, cerró.