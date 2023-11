¡Escándalo!: Se reveló quién es la famosa cantante que "baja" a María Becerra de todos los festivales

El martes María Becerra brindó una entrevista en el streaming de Olga y dejó varios títulos para hablar y debatir, pero hubo uno en particular que dejó a todos sorprendidos: hay una famosa artista que se opone a compartir escenario con ella cuando les toca participar en los mismos festivales.

La oriunda de Quilmes aseguró que si bien con la mayoría de los cantantes que integran la onda urbana, trapera y de reaggetón tiene la mejor de las ondas, hay un productor de una cantante en particular que es quien tiene la idea fija contra ella.

En esa misma línea, contó cómo es que aquella persona, de quien no quiso revelar el nombre, logra dejarla sin hacer sus presentaciones cuando la artista que representa aquel mánager también dice presente.

Todo se dio en un contexto en el cual la actual novia de J-Rei mencionaba las colaboraciones que hizo y que nunca tuvo un enfrentamiento con alguien dentro de la música, más allá de compartir espacio con su ex pareja, aunque aprovechó y comentó una situación bastante extraña que le viene ocurriendo hace tiempo y de la cual ya se mostró "cansada".

"¿Querés que lleve a mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra. O sacala del line-up a María Becerra, sino mi artista no va", reveló la cantante, en alusión al modus operandi del manager en cuestión. "Me lo han hecho un montón de veces. Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. Le voy a tirar beef a lo loco. La canción va a ser un primer aviso y si me sigue rompiendo los huevos tiro la data", amenazó.

Pero cuando Migue Granados le insistió en que diga el nombre de la persona, la ex novia de Rusherking insistió en que no perderá los códigos y no mencionará al artista, ni a su manager... hasta que ella lance su canción contando la historia que los rodea.

Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen reveló el misterio en Mitre Live y contó que, según fuentes cercanas a la creadora de la canción "Corazón Vacío", la artista que no querría compartir escenario con ella, se trataría de la cantante oriunda de República Dominicana, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida artísticamente como Natti Natasha.

"Les voy a contar quién sería la destinataria de este mensaje, porque es mujer. Hay una historia previa para sumar, más allá del nombre mismo", contó el periodista y mencionó: "Me contaron desde las entrañas de la música que María Becerra se habría referido a Natti Natasha".

“Todo esto empieza en agosto, septiembre, del año pasado, cuando las cantantes hicieron un tema que se llamó 'Lokita'. Según me han contado, no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas, me cuentan que todo ese trabajo se hizo en un clima de total incomodidad, de una tensión muy notoria, nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti, que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le dieron durante todo ese año a María Becerra”, agregó.

Y sumó: "No todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María, por parte de Natti. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival, o colaboración, pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella".

"Esto me contaron que llegó a los oídos de María Becerra, hace aproximadamente unos cinco o seis meses, y por eso expone todo, porque está enojada con esta situación. Obviamente es muy difícil que un empresario baje a una figura como Natti Natasha por este tema, y eso puso furiosa a la intérprete sudamericana hace unos meses", concluyó.