Este miércoles, Wanda Nara estrenó su canción, Bad Bitch, y la acompañó con un excéntrico videoclip que se convirtió en furor en las redes sociales.

En las imágenes se ve a la esposa de Mauro Icardi lucirse con varias joyas y bailarines mientras entona las estrofas de su canción.

“Siempre consigo todo lo que quiero”, comienza diciendo Wanda, sentada en el escritorio de una oficina de lujo que tiene en una pared sus iniciales en dorado, como si fuera el logo de Louis Vuitton, y los títulos aparecen brillando como diamantes.

En lo que sería su mansión, Wanda se mostró rodeada de hombres y continuó: “Porque soy una bad bitch yo le dije que sí. Preguntó si estoy only yo le dije que sí. After en la playa y no traje la malla, me dijo que vaya, hoy no vamos a dormir. Porque soy una bad bitch...”.

El productor musical de Bad Bitch fue el Negro Dub, el productor ejecutivo fue Maxi “El Brother”, y quien dirigió el videoclip fue Diego Peskins.

Tras ser tendencia en las redes sociales, donde los usuarios la criticaron por un exceso de “autotune”, Wanda Nara dejó en claro que nada la detiene a la hora de hacer lo que tiene ganas, explorar nuevos formatos y jugar con su personaje.