Tini Stoessel estalló de furia con su familia por una situación inesperada. La reconocida cantante se cansó y explotó contra sus seres queridos por hecho que no le gustó para nada e involucraría a un bicampeón continental con la Selección Argentina. Se trataría de Rodrigo De Paul, expareja de la artista.

La situación trascendió luego de la victoria de Argentina ante Colombia, en la final de la Copa América 2024. Según reveló el periodista de espectáculos Etchegoyen indicó que “mucha gente en estos días me ha consultado sobre Tini, sus padres, esta cercanía que tiene la familia de la cantante con Rodrigo De Paul, hay toda una interna feroz que te la voy a contar”.

“Tini se encuentra grabando una serie en México y a ella me han contado no le gusta nada que sus padres aparezcan cerca o con su ex en fotos. El otro día se vieron imágenes de la familia de Rodrigo con su familia en el partido de Argentina y sin dudas es algo que a la intérprete la inquieta”, agregó.

No obstante, el periodista explicó que “lo que me dicen a mí es que hay mucha buena onda entre ellos y la verdad no están haciendo nada malo las familias al relacionarse, el tema es que a Tini le afecta porque da la sensación que sus padres no superan la ruptura”.

Por otra parte, el conductor del programa Mitre Live, señaló que “a mí lo que me cuentan es que Rodrigo les ha dado los tickets para que vayan a ver a la selección y es por eso que aparecen cercanos. Igual es de público conocimiento que el hermano de Tini tiene una gran relación con Rodrigo y el papá de la cantante también”.

“Veremos como sigue todo. Y quiero aclarar algo más. Tini ya no piensa en Rodrigo hace tiempo. La Triple T está en otra sentimentalmente, está empezando algo muy lindo que luego les contaré con detalles y nombres propios”, concliuyó.