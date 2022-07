En las últimas horas el nombre de Lizy Tagliani se volvió tendencia en las redes sociales debido a que trascendió una versión de que sería precandidata a intendenta en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. La artista, fiel a su estilo, se hizo eco del rumor y lo desmintió con mucho humor.

“Me cuentan que ayer a la tarde aceptó el ofrecimiento del colorado Santilli. Precandidata a intendenta de Almirante Brown”, dijo Jorge Rial al aire de su ciclo televisivo.

Minutos más tarde la conductora negó rotundamente la versión. “En campaña jajaja.... Me desperté de la siesta y me leo candidata”, escribió divertida.

Topa contó las sorprendentes y conmovedoras señales que recibe de Romina Yan desde el "más allá"

Acto seguido, aclaró: “Yo no soy candidata ni pre ni nada, mi paso por esta vida es para hacer reír y contar anécdotas. No podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea. No me siento preparada y no creo que alcance con ser buena o querida”.

Si bien no negó que hubieran existido propuestas para integrar listas de distintos partidos políticos, dejó en claro que no se siente idónea para aceptar. “Muchas veces me han propuesto cosas de muchos partidos, pero es de mi responsabilidad saber que no puedo cubrir esas expectativas porque no estoy preparada y con la dignidad de la gente no podría jugar”, sostuvo.