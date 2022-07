El popular animador infantil Topa contó en "Podemos hablar", el programa de Telefe, la experiencia paranormal que vive constantemente con Romina Yan, la hija de Cris Morena.

"Tengo señales de ella", confesó en la noche del sábado sobre el vinculo con la fallecida actriz, a 12 años de su muerte.

“Me pasa con familiares y con seres queridos que ya no están. Tengo como unas señales, no es que los veo pero si me aparecen cosas en momentos inesperados. Estoy pensando algo y me viene una señal”, destacó.

Así, agregó: "“Me ha pasado con Romina Yan. Lo he hablado con Cris Morena. Le cuento que me aparece de forma random una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella”.

Ante eso, precisó que esa situación por ejemplo le pasa cuando está escuchando música en el auto.