Un mimo al alma, quiénes son los 10 vecinos de Comodoro que fueron homenajeados con una muestra en el aniversario de la ciudad

“Es una foto desde lo material, pero desde lo emotivo es mucho más”, dice Víctor Amigorena. El periodista es el ideólogo de “Comodorenses con la Fuerza del Viento II”, la muestra fotográfica que por segundo año consecutivo homenajea a vecinos de la ciudad que hacen o hicieron trascender Comodoro desde su trabajo.

Cuando lo cuenta, Víctor siente orgullo, porque su objetivo es darle un mimo al alma a cada uno de los homenajeados. “En la inauguración habló Lidia Blanco y se quebró tres veces cuando le pedimos que diga unas palabras. Ella entendió el significado de la muestra y estaba con su marido; Mumo Peralta estaba con sus nenas; Roqueta con su hija y su yerno; fue la hija de Dick; la mamá de Fabiola Castro, porque lo que sentían es que les estábamos haciendo este mimo al alma y eso es lo que buscamos”, dice con satisfacción a ADNSUR.

Lidia Blanco, Levan Macharashvili, Dick Almonacid, Marcelo Dos Santos, Nicolás Digorado, Sixto Peralta, Fabiola Castro, Khaleb Manzur, “Nacho” Montenegro, Antonio y Ricardo Roqueta Prat son los homenajeados en esta segunda edición que se inauguró el martes y continuará en exposición en el Centro Cultural hasta el próximo 24 de marzo (lunes a viernes de 10 a 15 hs. Sábados de 17 a 20 hs)..

“La idea es mostrar a comodorenses que han hecho cosas por Comodoro y han hecho, y hacen, trascender a la ciudad”, explica Amigorena sobre la elección de los retratados. “Algunos son muy conocidos y otros no los conoce nadie, entonces es darle un poco más de visibilidad a ese trabajo que hacen”.

Sobre la elección, el periodista que se volcó a la fotografía y retrata a personajes históricos de Comodoro asegura que fue el proceso más difícil, principalmente por las mismas virtudes que tiene la ciudad en su propio recorrido. “Comodoro tiene una ventaja, cuando yo tengo que hacer la lista me resulta muy sencillo porque si algo es lo que sobra en Comodoro es gente que hace. La ciudad es muy colaborativa en todo, si vos necesitás algo siempre hay alguien dándote una mano. Somos parcos en otras cosas pero somos muy solidarios, entonces hay gente que hace muchas cosas”.

“El espíritu de la muestra es hacerle un homenaje en vida a la gente. Yo tengo gente muy cercana, como Daniel Alonso, que le pude hacer una foto cuando estaba en La Tribuna y al poquito tiempo falleció, ni siquiera sabía que estaba enfermo y después la foto se usó como homenaje en la Feria del Libro, pero Daniel no estaba. Fabián Arienti falleció en un accidente y por ordenanza se le puso su hombre a una calle en Saavedra, pero Fabián no está, entonces la familia no lo disfruta con la persona, en cambio en Comodorenses con la Fuerza del Viento, lo que tiene de lindo es que lo disfrutás con tus seres queridos. Todos tienen en común esta cuestión de haber hecho algo y hacer algo para hacer trascender a Comodoro, sin pensar quizás en eso, sin pensar en que están haciendo algo por alguien más o por ellos mismos, pero que llevan a cuestas a la ciudad. Nacho corre para él, pero está representando esta zona y a todos nos llena de orgullo”.

Lo cierto es que esa misma virtud que tiene la ciudad también se convierte en el mayor desafío a la hora de elegir. Amigorena, que tiene una larga y destacada trayectoria por medios gráficos y radiales, admite que tiene un listado de más de 50 personas que tranquilamente podrían ser homenajeadas. Sin embargo, a la hora de seleccionar tuvo que elegir 10, quedando algunos afuera incluso casi contra su voluntad.

“Esa es la parte más difícil. Si bien yo elijo los personajes, yo decido quiénes son porque acá no hay ningún tipo de condicionamiento de nada, es recontra difícil la depuración. A veces me arrepiento de haber dejado a alguien afuera sin darme cuenta y tendría que haber estado porque no sé si el año que viene va a estar y es alguien que hizo mucho para poder incluirlo el año que viene si la vuelvo a hacer, pero lo que sobran son nombres”.

Quedó inaugurada la muestra “Comodorenses con la fuerza del viento II”

El periodista y fotógrafo, sin dudar, afirma que lo más gratificante es “ver que la gente está acompañada por la familia y los amigos”, hacer un homenaje en vida donde disfrutan con sus seres queridos y se pueden llevar la obra a su casa como un recuerdo invalorable de ese momento. Por supuesto, como en muchas cosas vinculadas al arte o la cultura, la obra no tiene un fin remunerativo, mucho menos en tiempos en que los costos de impresión aumentaron considerablemente en los últimos meses. Sin embargo, Amigorena ya piensa en la tercera edición para seguir homenajeando en vida a quienes han hecho tanto por esta hermosa ciudad: un verdadero mimo al alma.

LOS 10 HOMENAJEADOS

Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Nació en San Luis del Palmar, Corrientes. La vida en Comodoro Rivadavia nunca se disoció de su tierra natal. Amante de los atardeceres en la costanera, comparte con su familia la vida al aire libre como filosofía de vida.

Lidia es rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde el año 2022. Es la primera rectora mujer en la historia de la institución. Es Magíster en Enfermería, con especialidad en cuidado al paciente crónico y esto no es casualidad. Destaca la importancia de la formación y el desarrollo de políticas públicas que contemplan a las personas que requieren cuidados.

En el año 82 fue enfermera en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Acompañó a los soldados a su regreso al territorio argentino. Sus conocimientos de guaraní facilitaron la atención a los jóvenes correntinos que apenas hablaban español.

Es Licenciada en Enfermería y Enfermera por la Universidad Nacional del Nordeste. Fue vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, decana y vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

Además, fue decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, durante dos períodos. Durante su gestión fundó la Carrera de Medicina de la FCNyCS.

Por su labor, el Senado de la Nación Argentina la distinguió con el reconocimiento «Líderes para el desarrollo integral de Latinoamérica. Gobernador Enrique Tomás Cresto» (agosto 2022).

Cabe indicar que Sigma Theta Tau International la eligió dentro del grupo de las 100 enfermeras que más aportaron en el campo profesional en la región de América Latina y el Caribe. En febrero del año 2023, la Universidad Da Vinci de Guatemala reconoció su labor con la creación de una cátedra con su nombre. En agosto del año 2023, la Fundación ISALUD le otorgó un reconocimiento a su labor y al compromiso con la educación y la salud.

Levan Macharashvili, gerente de Urbana y payamédico

Levan Macharashvili, 64 años, nacido en Comodoro Rivadavia y hace 26 años radicado en Rada Tilly. Casado con Miriam Venditti hace 36 años y con dos hijos, Sofía e Iván.

De profesión Ingeniero Civil, recibido en la Universidad del Sur en Bahía Blanca desde 1987.

En su faceta laboral, desde 1987 trabajando en distintas empresas de la ciudad y, desde el 2006 hasta la actualidad, lidera el equipo de trabajo de Urbana SA dedicada al servicio de Higiene Urbana de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Más de 23 años jugando al básquetbol en distintos ámbitos, internalizando el trabajo en equipo y encontrando las máximas capacidades individuales para llegar al equipo.

Desde el 2014 es acompañante Paliativo desde el amor y la compasión con personas con enfermedades en riesgo de vida y ancianidad consciente.

En la actualidad colabora con el equipo interdisciplinario del Hospital de día Oncológico de Comodoro Rivadavia. Es integrante de la Fundación Elisabeth Kübler Ross – Capítulo Argentina-Uruguay, cuya misión es difundir el trabajo pionero de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en el campo de los Cuidados Paliativos y la Tanatología.

Desde el 2018 es Payamédico agenciando en distintos establecimientos de salud, como el Hospital Regional de la ciudad (área de Pediatría, Terapia Intensiva Infantil y Maternidad), el hospital Alvear y también en eventos solidarios de la región.

Brinda charlas sobre Liderazgo y Trabajo en equipo en distintas instituciones deportivas y sociales de la ciudad.

Dick Arnaldo Almonacid, periodista deportivo

Dick Almonacid nació en Puerto Deseado en 1942. Desde muy joven tenía pasión por el deporte. “Un día el Dr Mariano González (yo era empleado de farmacia) me dijo: ‘ Le voy decir a mi hermano Roque para que te tome en el diario’. Me hizo ingresar al diario El Patagónico. Ahí comencé”.

Sobre finales de la década del 70 se integra al equipo deportivo que conducía Juan Alberto González. Más tarde incursionó en Radio Nacional, LU4 y Canal 9, donde junto a José Andrés Chicha y Anibal Micardi fueron responsables de la presentación del Mundial 78.

El recorrido ha sido largo, pero no exento de satisfacciones personales que el deporte y las instituciones le han otorgado. “Siempre fui uno más entre tantos distinguidos colegas con los que cuenta la ciudad por estos días”, asegura humildemente.

Los últimos 24 años ha estado ligado a Radio Crónica buscando siempre la difusión del deporte, en especial las divisiones formativas.

Justamente en las divisiones formativas su voz ha trascendido la ciudad, era un hecho de singular importancia cuando Dick Almonacid arribaba a una localidad de la provincia, de esas que llaman “del interior”, para relatar algún partido de los chicos. Muchos lo guardan aún en sus memorias.

Marcelo dos Santos, fundador de Proyecto Puente

Marcelo dos Santos, un hombre de historias entrelazadas con el amor de su familia y la pasión por la tecnología. Padre de Agustín, Nicolás y Uriel, y esposo de Marilin. Además, lleva con orgullo el título de abuelo de Abril. Como muchos en este país, nieto de inmigrantes, una herencia que lleva consigo una rica historia de esfuerzo y superación.

En el año 2000 comenzó su carrera profesional en el ámbito de la industria petrolera.

En 2009, junto con dos amigos decidieron que era hora de devolverle algo a la sociedad que tanto les había dado. Unidos por la pasión por la tecnología industrial, comenzaron donando una computadora con el objetivo de acortar la brecha digital en la ciudad. La experiencia los cautivó y decidieron seguir adelante.

Los primeros pasos los dieron en la Parroquia María Auxiliadora, y a partir del segundo año se trasladaron al Colegio Domingo Savio. Hoy están en un sitio donde capacitan a más de 50 chicos. La dedicación se centra en la formación de nuevos integrantes. Más de 500 jóvenes han pasado por el proyecto y hemos donado más de 3000 computadoras.

Nicolás Digorado, músico.

“En casa se escuchaba mucha música, mis viejos siempre, mi papá laburaba en una radio entonces siempre iba a los estudios o traían discos a casa. En la secundaria, en la Escuela de Arte, me metí más a intentar tocar”.

Nicolás Digorado, con los años ha participado en diferentes proyectos patagónicos como miembro y como músico invitado, en grupo tales como Los Cheremeques (grupo que integró la banda de sonido de una película de Holllywood); Cosecha Especial; Shaman y los hombres en llamas; 113vicios.

Comenzó a estudiar en Buenos Aires en donde tocó con diferentes Big Bandas de jazz y de folclore: Ciudad Vieja Big Band; EMPA Big Band; ARGENTA Big Band.

Estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y se recibió en el conservatorio Gilardo Gilardi en la ciudad de La Plata. En esa ciudad se sumó junto a otro trombonista al proyecto UBUNTU y después vino el gran amor: Sur Orquesta. Una Big Band independiente y autogestiva de la ciudad de Comodoro Rivadavia con la cual lleva recorridos 3 años llenos de conciertos, con producción audiovisual y la oportunidad de ser el cierre de festivales en diversos puntos del país.

Mumo Peralta, futbolista retirado y dirigente

Sixto Peralta nació el 16 de abril de 1979 en Comodoro Rivadavia, en el barrio Ceferino Namuncurá. A los 6 años comenzó a jugar los torneos de fútbol de salón armados por la CAI para Transportes Rada Tilly, a los 9 a jugar con el selectivo de la CAI en torneos por el país.

Cuando tenía 14, la CAI se une a la liga de Comodoro y juega con esa edad el primer partido de la historia del club en la liga. Antes que termine ese año tiene una prueba en la selección sub17 dirigida por José Pékerman.

A principios del año 95 viaja a Bs As a jugar en inferiores de Huracán y en selección sub17. Juega el Sudamericano (2do puesto) y Mundial (3er puesto) de la categoría.

En el 96 con 17 años debutó en primera división en Huracán en un partido contra Lanús. Con selección Sub20 salió 2 veces campeón sudamericano (97 y 99) y jugó el mundial en Nigeria 1999.

Logra una brillante carrera donde destaca su paso por Racing, el Inter y el Torino, donde asciende con gol del ascenso incluido de la serie B a la serie A de Italia.

Pasó luego por el Ipswich Town en la premier de Inglaterra. Volvió a Racing cuando el club cumplía 100 años. De ahí fue al Santos Laguna de México, luego pasó a Tigres.

Vuelve a Racing, un paso por River y de ahí casi 5 años en Rumania, donde ganó 3 Ligas, 3 Copas, 2 Súper Copas, jugó la Champions y Europa League.

La vuelta a Sudamérica fue a Católica de Chile y el retiro en Universidad de Concepción. Se retiró en 2015 ya sabiendo que iba a vivir en Comodoro “habíamos girado mucho y queríamos estar cerca de la familia”.

Con el fútbol adquirió un campo en la zona de Esquel/Trevelin, es su actividad actualmente. Después la CAI es su otra pasión. “Ahí estoy encargado de todo lo que es el fútbol desde escuelita a plantel de primera”, dice con orgullo.

Fabiola Castro, artista plástica

Fabiola Marina Castro nace el 17 de enero de 1970. Desde muy pequeña denota su capacidad natural para el dibujo, teniendo la oportunidad de cursar el secundario y terciario al mismo tiempo. Su objetivo: el arte, ser artista; en el camino la docencia como medio de subsistencia.

Su primer reconocimiento fue a los 18 años en el Salón Poema Ilustrado (Santa Cruz). A partir de ahí comienza a presentarse en salones provinciales y nacionales. Amores y desamores, premios, reconocimientos y rechazos. No se detiene: una producción anual hasta el día de la fecha (35 años).

Su pasión: el dibujo, el punto de partida para deslumbrarse con la pintura y la estética visual. Con una personalidad fuerte, obsesiva y fanática al extremo, produce, siempre produce.

Khaleb Manzur, emprendedor e integrante de la Selección Argentina de Powerchair

Khaleb Manzur nació el 1 de agosto de 2002 en Comodoro Rivadavia. A la edad de un año, recibió el diagnóstico de atrofia muscular espinal: una enfermedad neurodegenerativa que lo privaría de caminar. Desde entonces, ha desafiado las limitaciones moviéndose con determinación en sillas de ruedas motorizadas.

Su pasión por el deporte se manifestó desde la infancia, explorando adaptaciones para practicar handball, tenis y fútbol, siendo este último su mayor amor. A los 10 años descubrió el Powerchair, un deporte diseñado para personas que se desplazan en sillas de ruedas motorizadas.

Khaleb participó en numerosos torneos locales e internacionales, ganando 3 títulos con la selección nacional y siendo convocado a jugar su primera Copa Del Mundo en octubre del 2023, en Sydney, Australia, torneo donde se lograría alcanzar por primera vez en la historia las semifinales de un mundial.

Fanático de River Plate, contribuye activamente a la inclusión en el club perteneciendo a "River Sin Barreras". Además, forjó su propio camino empresarial al establecer una agencia de representación de artistas emergentes, logrando su independencia total.

Khaleb Manzur, un ejemplo de superación y dedicación, ha demostrado que las barreras no definen su camino sino que él mismo las transforma en oportunidades para inspirar a otros.

Nacho Montenegro, piloto de TC 2000.

Ignacio Montenegro, más conocido como Nacho, es un joven piloto de automovilismo nacido en 2004. Hijo de Alejandro y Paula, y hermano de Martina y Emiliano.

Inició su carrera deportiva a los 7 años cuando en 2012 fue invitado a compartir un entrenamiento en Karting por primera vez en el Kartodromo A.K.P.S. Durante los años siguientes compitió en campeonatos nacionales como internacionales de karting, logrando grandes resultados.

Desde ese momento su vida giró en torno a su pasión: el automovilismo. Tal es así, que en 2019, con tan solo 15 años, se mudó a Buenos Aires para poder competir y entrenarse en el más alto nivel.

En 2020, con 16 años, tuvo su primera experiencia en Europa. Para luego en 2021 volver a instalarse en Buenos Aires y competir en la prestigiosa categoría Súper TC2000 series.

En el 2023, Ignacio participó en la categoría Súper TC2000 siendo piloto oficial del equipo Axion Energy Sport. Y en la categoría TCR South America, representando al equipo Squadra Martino con el que se consagró Campeón. Nacho afronta nuevos desafíos y tiene, además del talento y la disciplina, la ACTITUD.

Antonio y Ricardo Roqueta Prat, dueños de los hoteles Comodoro y Austral

Roqueta Prat S.A. es la representación presente de un largo camino empresario iniciado por Antonio Roqueta Prat en el paraje Garayalde (1943/48), que continúa con el viejo Hotel España de nuestra ciudad (1948/64) dando cumplimiento a su más anhelado proyecto en 1962 con la inauguración de la etapa inicial de Austral Hotel. Proyecto que, al igual que el Comodoro Hotel, fue alentado por el auge petrolero de los años 1958/62.

Previamente encabezado un corto proyecto hotelero en Mar del Plata (1957/61). Si bien económicamente no fue exitoso, le permitió a Antonio Roqueta (padre) vivenciar la actividad en la principal plaza hotelera del país adquiriendo una valiosa experiencia para el futuro.

A pesar de las diversas vicisitudes de la región, el Austral fue cumpliendo las sucesivas etapas del programa inicial hasta completar 109 habitaciones.

A finales de los 70, era notoria la necesidad de ampliar la oferta hotelera local, lo que alentaba nuevos proyectos que inconvenientes burocráticos demoraron.

Coincidentemente surge la posibilidad de adquirir el Comodoro Hotel (1980), logro enlutado por el fallecimiento del fundador de la empresa (marzo 1981).

Sus hijos, Antonio, Alicia y Ricardo, no abandonaron el sueño de hacer del Austral Hotel el establecimiento insignia de Comodoro y lograr la mejor puesta en valor del Comodoro Hotel, otro ícono de la Ciudad.

Ello se logra en gran medida, en 1998 con la apertura del sector Austral Plaza, 65 hab. 4*, pero la hotelería es cambio y movimiento constante, la búsqueda de actualización, incorporación de nuevos servicios son la constante que moviliza la energía y norte de esta empresa familiar.