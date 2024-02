Petroleros se movilizarán este viernes en Comodoro: "Vamos a defender los puestos de trabajo"

El secretario general del Sindicato Petroleros Chubut, Jorge Ávila, anunció días atrás una movilización para este viernes 23 de febrero, en coincidencia con el aniversario de Comodoro Rivadavia. “Es en defensa del trabajo, de la cuenca San Jorge y de nuestros recursos naturales”, dijo al cuestionar los planes de inversión de las operadoras y la posible salida de YPF de esta región.

“No puede ser que venga Tecpetrol y quiera invertir solamente 12 millones de dólares, esto es para no hacer nada, ni perforación ni otros trabajos. O YPF que el año pasado puso 360, ahora dice que va a invertir 250 millones de dólares y ya anunció el paro de un equipo perforador, un 'work over' y un 'pulling'. Ahí ya son 90 personas que quedan sin trabajo. También ya hubo despidos en CAPSA”, añadió en diálogo con ADNSUR.

La movilización coincidirá con el aniversario de Comodoro Rivadavia que cumplirá el 23 de febrero 123 años."Si hay alguna operadora que piense que le vamos a tener miedo, esto no es así. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo de la gente. El resto se puede discutir cualquier cosa, pero no vamos a discutir los puestos laborales", expresó Ávila.

En relación a la concentración que se llevará a cabo en la ciudad, expresó que “toda la cuenca se moviliza en defensa de los puestos de trabajo, en lo que representa que una empresa como YPF diga que se "va".

“Le pedimos a la gente que se movilice en paz y tranquilos, para demostrarle al Gobierno Nacional y a las operadoras que va a ser muy difícil que se hagan en Chubut lo que ellos quieran”.

En referencia a YPF, el dirigente anticipó que “no quiere irse de la cuenca, pero quiere desprenderse del área Campamento Central, que tiene un gran pasivo ambiental y quiere dejarlo tirado, porque no van a invertir en planes para limpiarlo. Los pozos que explotaban en el mar están todavía abiertos y no saben cómo cerrarlos. Quieren entregar el área a algún comprador anónimo para que después se funda en dos o tres años, se vaya y deje todo tirado. Eso es lo que quiere YPF y nosotros no lo vamos a permitir”.

Por su parte, Carlos Gómez, secretario adjunto del Sindicato, cargó las tintas contra YPF y Tecpetrol, del grupo Techint, que decidieron orientar las inversiones en la cuenca del Golfo San Jorge y orientar los recursos a Vaca Muerta.

En el caso de YPF, Gómez cuestionó que tras sacarle el provecho a la cuenca durante más de un siglo ahora quieren devolver los yacimientos maduros, lo cual hará inevitable un enfrentamiento con el gobierno provincial.

“VAMOS A HACER UNA DENUNCIA MUNDIAL CONTRA EL PASIVO AMBIENTAL DE YPF”

Con relación a la operadora de bandera, el dirigente anticipó que desde el gremio se realizará una denuncia sobre el pasivo ambiental, ya que “hay roturas de la capa y piletas secas abandonadas, además de los pozos mal cerrados. Nosotros vamos a hacer una denuncia a nivel mundial, porque estas empresas tienen facturación internacional. Tienen que pagar, no se pueden ir de esta forma”.

En igual sentido, Ávila planteó que “sellar un pozo correctamente cuesta alrededor de 300.000 dólares”, al tiempo que detalló que “YPF tiene en la ciudad 1.200 pozos sin sellar, a eso hay que sumar otros 600 de Tecpetrol y más de 100 de CAPSA. Hay un gran pasivo ambiental en toda la ciudad”.

“VAN A NECESITAR MUCHA GENDARMERÍA Y POLICÍA”

Al hacer la convocatoria a la movilización, el dirigente anticipó que “van a necesitar mucha gendarmería y policía”. Y consultado sobre el motivo de esa apreciación, respondió. “En cualquier movilización que se organice piden que fuerzas de seguridad, nosotros estamos dispuestos a defender lo nuestro. Nos vamos a meter en YPF el primer día y el segundo día iremos a Tecpetrol, después veremos si entramos también a CAPSA, dependerá de la cantidad de despidos que tengamos. Por eso van a tener que llamar a la gendarmería y a la policía”.