La temperatura del mar se incrementó. La ola de calor que desde el 21 de enero al 12 de febrero golpeó a distintas ciudades argentinas, impactó en la temperatura del mar y se registró un récord en la máxima mensual. El dato certero llegó desde Mar del Plata, pero el fenómeno abarca toda la región.

Según informó el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que asesora en el uso racional de los recursos pesqueros, el mar en “La Feliz” tuvo una temperatura de 24,7 grados, cuando el día 16 de enero osciló alrededor del valor medio mensual cercano a los 21,8 grados.

En Chubut no hay datos de este tipo, pero la experiencia propia de quienes visitan asiduamente las costas ratifica, de alguna forma, la información científica.

Para Daniel Campano, magíster en Cambio Climático y licenciado en Protección y Saneamiento Ambiental, este fenómeno tiene una sola explicación. “Este incremento que está teniendo el océano es consecuencia del cambio climático, entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque todos los años se baten récords y cada vez va a ser menos noticia esto. Es probable, incluso, que en marzo se bata el récord de temperatura mundial del océano”.

El docente de la universidad dialogó con ADNSUR sobre este fenómeno y asegura que es parte de lo que se ve año a año. “Este año la temperatura de la superficie del mar alcanzó los valores más altos de la historia de la humanidad desde que tenemos registros, desde mediados del siglo XIX. Estimamos que esta temperatura que tenemos es la más grande desde que la humanidad existe. El año pasado se había batido el récord y este año, el 3 de febrero se alcanzó la mayor temperatura en el océano de la historia. Lo raro es que la mayor temperatura del mar no es en febrero, sino en marzo. Entonces puede que en marzo batamos otro récord mundial de temperatura en el océano”.

Campano admite que es extremadamente complejo el tema, pero que la gente lo puede apreciar en el día a día. Y lejos de ser algo positivo, porque te permite disfrutar mejor el verano y las playas en estas latitudes, advierte que es algo extremadamente grave.

“Que el mar aumente la temperatura es extremadamente grave. Lamentablemente la humanidad se va ir enfrentando a fenómenos de clima extremo cada vez más seguido, pero hay que entender que esto genera variables. El océano caliente tiene menos oxígeno y si eso sucede hay menos peces y baja la calidad de vida que hay en el mar. Hay estudios que indican que a fines de este siglo los corales dejarán de existir como ecosistemas y también nos estamos acercando a la temperatura media del mar donde se generan huracanes, esto no quiere decir que van a haber huracanes en las costas de Comodoro, pero sí que va a haber más huracanes con más intensidad en todo el mundo. Y fijate que este siglo tuvimos el primer huracán en el hemisferio sur, porque los huracanes son fenómenos del hemisferio norte por la disposición de las corrientes marinas y de los continentes, pero este año hubo uno en la costa de Brasil”.

Para Campano otra consecuencia del cambio climático es la aceleración de la transición entre El Niño y La Niña, fenómenos climáticos que forman parte del ciclo natural-global del mundo.

Al respecto, explica: “El cambio climático acelera El Niño y La Niña. Este Niño que estamos viviendo ahora es uno de los más intensos de la historia. Por suerte es corto, porque todo parece indicar que se acaba este año, pero tenemos un récord de ola de calor y lo vivimos en Comodoro porque abarcó todas las provincias. Lo que habitualmente sucede es que hay un fenómeno Niño, fase neutra, Niña, pero también puede pasar que no haya fase neutra y todo parece indicar que no va a haber”.

“Esto quiere decir, de Niño a Niña, que la temperatura bajará un poco por el fenómeno global y que habrá más sequía en la segunda mitad de este año. Eso es grave, y la intensidad y la frecuencia de los fenómenos de Niña y de Niño también se intensifican por el cambio climático”.

Ante este panorama, el especialista advierte que algo se debe hacer, no solo a nivel colectivo sino también individual. “Sentados en esta mesa no solucionamos nada. Los políticos de todos los partidos no toman el cambio climático como un caballito de batalla porque es algo abstracto y no trae aparejado un desastre inmediato, entonces se puede patear para adelante la pelota, pero tendríamos que dejar los combustibles fósiles y tendríamos que empezar a hacer la transición como hace Capsa (en relación al hidrógeno verde). También tenemos que preguntarnos ‘¿Qué estamos haciendo para asegurarnos que vamos a tener agua dentro de 15 años?’ Eso lo tienen que hacer la política, y de modo individual también podemos hacer cambios: usar menos el auto, andar en colectivo, ver qué consumimos, qué comemos, las cosas que uno asocia con una vida amigable ambientalmente. Eso también es muy importante, pero no hace falta que esperemos que pase algo acá para ponernos a hacer algo, apretemos el freno para no tener que lamentarnos”, sentencia.