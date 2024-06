“Yo soy de ahí, siempre voy a ser de ahí y mi hogar va a estar ahí. Es más, uno de nuestros sueños, con mi esposa, es poder tener una casita linda para disfrutar en la Patagonia, pero es un proyecto a largo plazo”. Alejandro Campitelli (34) siente a este lugar de Argentina como su lugar en el mundo. Lo demuestra cuando habla, pero también en sus videos que suman miles y miles de reproducciones en Instagram y TikTok.

“Teriyakid”, como bautizó a su personaje que se convirtió en influencer, continuamente hace referencias a la Patagonia. Precisamente, así se gestó esta entrevista, a través de un video donde habla con un estadounidense previo a un partido de Argentina y le dice que es de Comodoro Rivadavia.

Sí, Alejandro nació en la ciudad del petróleo y el viento, el poblado que fue campamento y más tarde ciudad, conocido por el boom del oro negro que tantos norteamericanos trajo a estas latitudes.

A través de Zoom, cuenta que tuvo muchas navidades en Sarmiento y Año Nuevo en Comodoro y se ilusiona con volver pronto. “Creo que de ahí viene ese amor por la Patagonia. Por suerte, como mi tía todavía vive allá es la excusa perfecta para decir ‘me voy para allá’. Ahora ya estoy extrañando un poco”, dice con nostalgia.

DE COMODORO AL MUNDO

Alejandro tenía cinco años cuando se fue de Comodoro. Pocos recuerdos tiene de esa época, casi nada, pero su vínculo con la región se fue afianzando a medida que fue creciendo. En su memoria recuerda las vacaciones en la zona, los días de pesca en el Lago Fontana y las tardes en familia junto a su tía. “Sí, tengo muchos recuerdos: Colonia Sarmiento, pescando en el Muster, las torta fritas, los lobitos de mar, los pingüinos, Rada Tilly para tomar un poquito de sol en la playa… siempre es muy lindo volver a las raíces, hace dos años fue la última vez que estuve por allá, porque antes de venirme para acá fui a visitar y fui al lago Fontana, a la zona de Senguer, que es hermosa”.

“Teriyakid” es hijo de un general de Brigada retirado que prestó servicios en el Regimiento 25 de Sarmiento y una mujer que nació en la ciudad de los Lagos. Ellos se conocieron mientras él trabajaba en el Regimiento que tuvo un trascendental papel en la Guerra de Malvinas, donde él también participó como oficial. “Por suerte volvió”, dice Alejandro al repasar la historia de su padre, quien también fue comandante de la 3ra división del Ejército.

Lo cierto es que luego de Sarmiento llegó el traslado a Comodoro Rivadavia. En esta ciudad estuvieron hasta los cinco años de Alejandro y otra vez la familia tuvo que partir. Es que así es la vida de los militares. Su camino pasó por La Plata, Corrientes, Estados Unidos, Capital Federal y Monte Caseros, el otro que Alejandro sintió como propio. Es que allí vivió su adolescencia, los primeros besos y las salidas entre amigos, luego llegaría la facultad y el momento de decidir el futuro.

“Estudié administración hotelera, pero más que nada porque me gustaban los idiomas”, recuerda sobre esa etapa de su vida. “Un día acompañé a un amigo a que se anote en la facultad, vi que había una carrera que se llamaba Productor de televisión. Esa noche, con todo el miedo del mundo, le dije a mi papá que me quería cambiar de carrera. Me anoté en Tea Imagen y, si bien nunca trabajé en la tele, fue lo que le permitió estar en el mundo audiovisual. Lo que no sabía es que tenía la pasta para hacerlo para mí mismo, porque siempre era para alguien más”.

Alejandro hizo de todo en el mundo audiovisual. Su último trabajo en Argentina fue haciendo control de calidad para HBOMax. Su tarea consistía en controlar el audio, el idioma y todo lo relacionados a los contenidos de la plataforma para que cuando el televidente ponga play, la película o serie funcione en condiciones.

Pero todo dio un giro abrupto cuando a su pareja le ofrecieron trasladarse a Estados Unidos para dar un nuevo paso en la agencia de publicidad digital en la que trabajaba. Y allí fueron a la Gran Manzana de New York, donde hace dos años y medio viven. Aunque Manhattan, a veces no es tan lindo como parece.

“Es una ciudad linda, pero también difícil para vivir, al contrario de lo que muchos piensan”, cuenta Alejandro. “Es una ciudad muy rápida, no frena un segundo, muy cosmopolita, mucha gente que viene de turismo, gente que viene a trabajar y se va, no hay mucho sentido de pertenencia y para nosotros, como argentinos, llegar a una ciudad que es así y arrancar de cero es difícil. Son como muchísimos factores que se van sumando y algunos te agarran desprevenidos, pero acá arrancó la aventura, empecé a hacer contenidos y despegó bastante”.

“Teriyakid” admite que una parte suya siempre coqueteó con que la gente lo conozca. Sin embargo, de alguna forma, siempre había estado del otro lado del mostrador, como editor o productor. Así, cuando decidió hacer sus propios contenidos, quiso hacer algo diferente a lo que veía en otras cuentas de New York, sin imaginar que una idea iba a cambiar todo.

“Quería que la gente me conozca. Cuando llegué empecé a mostrar la ciudad, pero no quería ser una cuenta más, como muchas que son turísticas: ‘un día en el Brooklyn de New York’, ‘un día en la Estatua de la Libertad’. Entonces pensé ‘¿qué hay en New York distinto a lo que todos están contando?’. Ese pensamiento se me vino un día estando en la calle y justo estaba al lado de la basura y vi cosas tiradas. Al toque se me vino un concepto: si me podía equipar una casa en Estados Unidos con la basura de la gente. Hice un video mostrando, con voz en off y explotó. Literalmente fue un antes y un después en mi vida”.

Esos cinco capítulos de cirujeando en New York fueron un camino de ida para “Teriyakid”. Las reproducciones se multiplicaron y la viralización llegó a los medios de comunicación, siendo toda una curiosidad en Argentina. Además, le permitió a Alejandro desarrollar su identidad como creador de contenido y trazar el horizonte hacia donde quería ir.

¿Pero de qué se trata la cirujeada? “Básicamente recorro las calles y busco en lo que tira la gente. Hoy evolucionó a un proyecto más solidario donde salgo a levantar objetos, armo una caja y la dono a alguien que realmente lo necesita en otro país. He mandado cajas a Argentina, Colombia, México. El objetivo es que, esto que acá es descarte, que está en la basura, termine en manos de otra persona a miles de kilómetros de distancia y se le dé otro propósito. Eso es interesante, hasta político te diría”.

Alejandro encuentra de todo en la basura de New York, desde la guía de la vida de Bart Simpson hasta un disfraz de Charizard y peluches. Es consciente de que quizás para algunos no signifique nada, pero que para otros puede tener un gran impacto, además de que sí o sí invita a reflexionar.

“Al que lo recibe no le cambia la vida, pero sí le cambia el día y le sacás una sonrisa. Hemos llegado a lugares de Santa Fe, hogares y diferentes países. Incluso hay turistas argentinos que me escriben y me dicen ‘quiero salir a cirujear’ porque quieren buscar algo diferente al turismo tradicional”.

El influencer lo toma con la disciplina de un trabajo. Asegura que el algoritmo no te permite descansar una semana y el sentido de comunidad te obliga a estar presente, porque eso es lo que busca, más allá de los miles de seguidores, generar su propia comunidad. “Está bueno, es algo que me divierte. Al principio me costó porque te juega mucho la cabeza, la vergüenza, pero una vez que te la sacás vas como desbloqueando niveles. El mundo influencer en New York nunca sabés adónde te va llevar al día siguiente o con quién te vas a encontrar. Un día me invitaron a la premier de una peli, después de la peli había una fiesta y de repente me vi al lado de Taylor Swift, Emma Stone, Mark Ruffalo y decís: yo que nací en Comodoro, ¿qué estoy haciendo acá con Taylor Swift en New York? y todo por cirujear, por un instagram, por un celular”.

Por supuesto, por su sello del influencer argentino en New York, Teriyakid está a la vista de programas y personajes argentinos. Así, ha compartido contenidos con Rada y hecho entrevistas con diferentes canales argentinos.

En tiempos de Copa América, Alejandro aprovecha a realizar contenidos con argentinos y anhela, ¿por qué no?, que llegue alguna invitación para ver algún partido de la Selección, porque como dice en el mundo influencer y de New York, muchas cosas se van dando sobre la marcha.

Lo que sí tiene en claro es que pronto quiere volver a Argentina. “Ya estoy extrañando. Ya estoy pensando este año en pisar un poquito de vuelta, visitar a mi tía, ir al lago o la cordillera. Recorrer todo eso es hermoso, porque yo soy de ahí y siempre voy a ser de ahí”, dice el influencer argentino que se hizo viral en New York, donde la basura no siempre es desechable.