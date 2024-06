ASISTENCIA Rivas, sobre el temporal en Comodoro: "La ayuda de Nación se terminará de distribuir el viernes próximo'" El secretario de Desarrollo Social del Municipio, Angel Rivas, detalló este martes que la asistencia enviada por el gobierno nacional no incluye alimentos no perecederos, sino colchones, frazadas y calzados. Se prevé terminar la distribución en 48 horas y aclaró que no arribaron alimentos no perecederos.