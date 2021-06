Este martes se viralizó un video de Rosa Emperatriz Razuri, abogada y docente de la escuela Industrial N° 7 de Las Heras, Santa Cruz, donde se la puede observar en una clase online con sus alumnos comentando que, para ella, el coronavirus no existe.

"Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Estoy dando formación ética", señala ante el reclamo de las madres de los alumnos que la escuchaban del otro lado de la pantalla.

El video fue compartido por el portal El Caletense, y allí, una de las responsables contradijo a la maestra, indicando que "usted no puede decirle a mi hija de 14 años que el covid no existe". A lo que Razuri replicó: "no existe, usted está equivocada" En ese momento, otra de las madres interrumpió su relato para comentar la situación que atravesaron tras la pérdida de un familiar.

"Estoy escuchando su opinión que está dando, solo le quiero hacer saber que mi mamá falleció hace 20 días de Covid, estamos pasando por un momento muy feo" y agregó: "yo le pregunto, cómo se trata una enfermedad que no existe", expresó.

Allí la docente sostuvo que "cuando el pariente esté enfermo, tenemos derecho a pedir que nos dejen entrar. Ya que están abandonando a los pacientes que ingresan". Y remarcó que "la gente no se muere de ningún Covid, porque no existe, tengo mi hermano que es científico y él me informa".

"Se están muriendo por neumonía pero no por coronavirus", sentenció. Tras la viralización, muchos padres expresaron su repudio y malestar a través de las redes sociales y a los directivos del establecimiento.