Laura González es una vecina de Caleta Olivia que junto a su esposo y sus hijas, fue víctima de una estafa a través de un llamado telefónico proveniente de Córdoba.

La mujer contó la situación en Canal 2 de la ciudad del Gorosito, y alertó a la población por este tipo de llamados. Lo importante es no atender llamadas de números desconocidos.

“Mi marido veía que insistían de un número que no estaba identificado, que era de Córdoba. Como insistía, atendimos y nos decían Alégrense familia, han ganado un premio de $ 150.000 de ServiClub YPF y como somos socios, fuimos creyendo”, señaló la mujer que además comentó que en un momento fue advertida por una de sus hijas.

Los estafadores sabían el número de la tarjeta adherida a ServiClub y cuando una de las chicas alertó que podía ser una estafa, los delincuente les dijeron que se quedaran tranquilos, que no les iban a pedir apellido, ni ningún otro dato.

“Yo digo, no tengo ni un centavo en el cajero, ¿qué van a sacar? Me preguntaron si me manejaba con homebanking y como les dije que no, me dijeron que tenía que ir al cajero y hacer una operación”, dijo Laura, según publica el portal La Opinión Austral.

Y agregó: “Me dijeron que no podían ingresar la plata y me pidieron otra cuenta”. La vecina tenía un préstamo pre-aprobado de $ 200.000 y los ladrones lo robaron.

“Me lo habían adjudicado el mes de mayo, me llegó un mail. Calculo que quedaron los datos ahí. Fuimos a hacer la denuncia, porque sabían que no tenía dinero y tenía un préstamo”, finalizí.