Este lunes en un programa televisivo se aseguró que habría sido Icardi quien comenzó con los "likes y fueguitos" reaccionando a las publicaciones de la china en redes sociales, y que eso fue el puntapié para una serie de mensajes donde, de buenas a primeras, el delantero del PSG le confesó "sos la mujer de mi sueños, sos mi ídola, te veo desde chiquito".

En el programa, Los ángeles de la mañana, que se emite por Canal 13, su conductor Ángel de Brito reveló lo que él aseguró que era "la versión que la China Suárez le dio a su gente cercana" sobre cómo comenzó la relación con Mauro Icardi.

Por supuesto, la polémica volvió a encenderse.

"Efectivamente Icardi comenzó con los likes y fueguitos" por Instagram y, tal como adelantó Marcelo Polino la semana pasada, "cuando empezaron a hablar, lo primero que le dijo es 'sos la mujer de mi sueños, sos mi ídola, te veo desde chiquito'", dijo de Brito.

Pero no sólo fue eso lo que Icardi dialogó con la China. También, "sin que nadie le preguntara nada", tal los dichos de De Brito, el futbolista le "empezó a contar que estaba en crisis con Wanda".

"Y en un momento le dijo 'me quiero separar de Wanda, pero Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja'", precisó el periodista sobre los dichos del delantero.

Tras el escándalo, la China habría hablado con sus allegados y explicado todo sobre el affaire virtual con Icardi.

"Y le dijo algo bastante fulero, que va en sintonía con sus mensajes de Instagram", continuó el conductor de El Trece con su relato. Y sumó: "Le contó qué tipo de discusiones tenía con Wanda y le dijo, textual, 'la dejé de querer, la veo como hermana o como madre'".

La historia del escándalo, paso a paso

Todo comenzó cuando Wanda publicó un enigmático mensaje en Instagram que decía "otra familia que te cargás por zorra", haciendo alusión a una tercera en discordia, pero sin aclarar si se trataba o no de una infidelidad de Mauro Icardi. Al poco tiempo se filtró que la mujer involucrada era la China Suárez.

Lo que siguió fue puro escándalo: publicaciones de un lado y del otro, la ida de Nara a Milán, Mauro que la fue a buscar, un intento de reconciliación, carta abierta de la China (confirmó el affaire virtual pero aseguró que lo comenzó él) y posteos varios.

Pero en los últimos días, la situación se puso más tensa ya que Mauro dejó de seguir a todos sus contactos en Instagram y sólo dejó a su esposa y al PSG, aunque Wanda siguió firme en su postura y no volvió a seguir al delantero.

El viernes pasado, en tanto, él publicó una foto erótica de ambos en la cama, mostrando que, según él, su esposa "se hace la soltera" en redes pero en la intimidad de su mansión duerme con él. ​Y este lunes publicó una foto de su mano junto a la de su esposa, desayunando juntos.

