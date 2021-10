Rompió el silencio la China Suárez: "A todos los que "cancelan" gente, ¿están seguros que están en condiciones de hacerlo?"

Este miércoles por la mañana, ya habían anticipado en el programa Los Ángeles de la Mañana,que Eugenia la "China" Suárez" iba a declarar y decir que ella "cree en el amor libre", tras cinco días de estar en boca de todos.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", comenzó la China a relatar en la primer historia publicada.

La ex Teen Angels dejó entrever lo que le habría dicho Mauro Icardi para iniciar el affaire a través de chats.

“Lo que está sucediendo hoy tiene una historia detrás mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, aseguró Suárez.

“Sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es completamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esto”, afirmó Suárez.

"Asumo mi inexperiencia, mi falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de los conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder", disparó la China contra Mauro Icardi y otros hombres que tuvo en su vida.

"Como dicen ahora: ser empoderada no tiene con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio", siguió la actriz, apuntando en ese párrafo contra Wanda Nara.

También, entre sus posteos, eligió agradecer a quienes le brindaron su apoyo, que entendieron "lo que pasó y calló en el pasado", luego llamó a que esta situación pueda llevar a un "reflexión" entre las mujeres.

Y a "todos los que lxs que cancelan gente,¿están seguros que están en condiciones de hacerlo?", concluyó intimidadora.