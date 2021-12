El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, aseguró que algunos de los responsables de los incidentes más serios contra edificios públicos de Rawson durante la jornada del jueves pasado están identificados y responden a intereses políticos.

Sastre, en declaraciones a "El resto es bijouterí", destacó que está probada la presencia de infiltrados en los hechos violentos.

En ese punto, aseguró que existen filmaciones sobre lo ocurrido y los presuntos responsables, que ya están en manos de la Justicia.

“Ha sido una semana triste, no era lo que nadie pretendía. Se puede pensar igual o no, pero no se puede permitir la violencia, los hechos vandálicos. Hay 17 edificios públicos dañados”., destacó.

“En mi apreciación personal, también han habido infiltrados, porque hay muchos daños importantes. Podemos disentir posturas, por el no y por el si. Pero si había personas conocidas de sectores políticos incentivando los desmanes, hay videos de militantes diciendo “prendamos fuego”, dijo.

“La justicia tiene los videos de esas personas. Es importante que diga la justicia y tome cartas en el asunto. Los ambientalistas siempre fueron pacíficos”, resaltó.

También defendió el accionar policial: “la fuerza accionó en última instancia, después de que se rompió y prendió fuego todo. Había 60 efectivos policiales dentro de casa de gobierno que se tuvieron que salir por el humo”.

"Hay videos de militantes reconocidos de un sector político donde están diciendo: prendamos fuego todo", resaltó.

"No estamos hablando por supuestos, está en los videos. No es un ambientalista, un antiminero, acá hay gente que aprovechó a hacer daño en medio de esto, está claro", dijo.