Santa Cruz: piden clases presenciales para los alumnos que no estén vacunados contra el Covid

Este miércoles, el Diputado Daniel Roquel -de Nueva Santa Cruz- y la Diputada Nacional Roxana Reyes estarán presentando una serie de notas ante la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, la Sra Defensora Nacional de Derechos de la Niñez, la Presidenta del Consejo de Educación y al Ministro de Salud de la provincia por el inicio del ciclo lectivo.

"A fin de solicitarles que se les garantice en forma efectiva, el pleno derecho a acceder al curso lectivo 2022 en las condiciones de plena presencialidad, a todas las niñas, niños y adolescentes en edad escolar en toda la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz", señala su comunicado.

Roquel adelantó que la histórica "defensa del derecho al acceso a la educación en la República Argentina, ha logrado desde hace ya muchos años, que no se admita ninguna práctica discriminatoria, ni ningún impedimento burocrático que afecte la igualdad de todas y todos los niños y niñas a recibir educación de la forma más integral, completa y de calidad que brinde el sistema educativo en cada provincia".

Esto se da luego de que el gobierno de Santa Cruz anunció el pase sanitario para asistir a clases presenciales en las escuelas de la provincia. Así, los alumnos que no estén vacunados con, al menos, una dosis de la vacuna contra el Covid-19 tendrán “clases virtuales o aulas híbridas”.

"Ni aún en aquellos casos en que hubiera faltado completar el esquema vacunatorio anual obligatorio, nunca se ha afectado el acceso de la infancia y adolescencia a la escolaridad en forma presencial, quedando en ese caso pendiente de cumplimiento mientras los niños cursan el ciclo escolar", señalaron los legisladores.

En consonancia con la ley 26061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes, y de la Convención Internacional de Derechos del Niño integrante de la Constitución Nacional, y siendo la vacuna contra el virus Covid-19, una vacuna no obligatoria, que no integra el calendario anual, solicitarán que "no se ejecute lo dispuesto en la resolución 147 del 4 de febrero del corriente año, dado que se configuraría un acto lesivo para los derechos de las personas menores de edad".