El gobierno de Santa Cruz anunció el pase sanitario para asistir a clases presenciales en las escuelas de la provincia. Así, los alumnos que no estén vacunados con, al menos, una dosis de la vacuna contra el Covid-19 tendrán “clases virtuales o aulas híbridas”.

En tanto, los docentes en esta misma situación podrán estar frente a los alumnos tras “presentar una declaración jurada y el test de hisopado con resultado negativo semanalmente”.

Pese a que aclararon que “la vacunación no es obligatoria”, María Cecilia Velázquez, titular de la cartera educativa santacruceña, destacó dos resoluciones que buscarían “garantizar la Educación en la provincia preservando la salud tanto de docentes, auxiliares como de estudiantes y la comunidad educativa en general”.

Las clases en Santa Cruz serán sin pase sanitario: cuándo comienzan

En ese sentido, señalaron que la medida se dispuso a través del Consejo Provincial de Educación y que tiene por objetivo “garantizar una presencialidad continua durante el Ciclo Lectivo 2022″. Siendo que esta disposición entrará en vigencia desde el inicio de las clases en la provincia.

Según la Resolución 0146/22 impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, se dispone que “los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Gestión Pública y Gestión Privada deberán contar con el inicio del esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2″.

En ese sentido, el documento señala que los estudiantes que no cuenten con, al menos, una dosis de la vacuna contra el Covid-19 “tendrán clases virtuales, aulas híbridas o bien se implementarán estrategias pedagógicas alternativas”.

Asistencia cuidada, vacunación, barbijo y distancia: la propuesta preliminar para el regreso a las aulas

Por otra parte, la Resolución 0147/22 habla de los docentes no vacunados y señala que para poder dar clases y estar frente a los alumnos “deberán presentar una declaración jurada y el test de hisopado con resultado negativo semanalmente”. Estas medidas entrará en vigencia desde “el inicio del ciclo lectivo 2022″.

Según señaló Velázquez, estas resoluciones no están negando el derecho a la Educación ni obligando a vacunar. “Así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse, al estar con quienes tienen un período de contagio de mayor de 10 días y una mayor virulencia”, explicó a TN.