LAGO PUELO (ADNSUR) - "En la visita del presidente Alberto Fernández vino una patota de la Uocra comandada por punteros políticos de Lago Puelo", dice Gustavo Castro, quien era director de Hábitat y Tierras de Lago Puelo, en un video que dio a conocer en las últimas horas donde responsabiliza a la UOCRA de las agresiones que sufrieron los vecinos. "Había otra marcha de vecinos, que era de la que participábamos, que era para decirle no a la minería, que por esa actividad nos quemaron el pueblo". agregó. El funcionario presentó su renuncia este martes,

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, confirmó que Castro, a quien en un primer momento vincularon con la manifestación que desembocó en un ataque contra el presidente Alberto Fernández, dejará de ser el director de Hábitat y Tierras del municipio, ya que había presentado su renuncia poco después de haber recibido una paliza por parte de una patota de la UOCRA que se ocupaba de la seguridad del mandatario.

Castro relató que él estaba en la escuela 108, tomando fotos y acompañando a una protesta de rechazo a la minería cuando fue atacado por integrantes la UOCRA quienes impedían el paso de la primera línea de mujeres del movimiento. Y media hora después, fueron los piedrazos que rompieron la combi del presidente Fernández en el Centro Cultural de Lago Puelo, indicó a Clarín.

"Esto pasó 30 minutos antes de que fuera lo de Alberto. No sé porqué lo llevaron allá, el iba a estar en la Escuela 108. Después me enteré de que me culpaban", manifestó.

Asimismo, afirmó " Yo soy peronista, creo en el proyecto nacional, en Cristina, en Alberto, que me culpen obedece a otras razones que estoy tratando de entender. Mi primera reacción fue: ¿Qué está pasando? Esto me pasó o por perejil o porque querían provocar un impacto por el tema de la explotación minera", dijo al contar que también recibe amenazas de muerte.