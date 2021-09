El gobierno del Chubut anunció este martes que el 30% de aumento a estatales se liquidará y pagará por decreto en tres tramos. “El incremento es lo que el Gobierno puede ofrecer en este momento”, aseguró Oscar Antonena, ministro de Economía, tras el rechazo de diversos gremios estatales, entre ellos, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) y de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, cuestionó en diálogo con ADNSUR al gobierno provincial en el marco de las reuniones que venían sosteniendo para “darle equidad a los distintos sectores del trabajo y un sentido de justicia a cada acuerdo posible. Todo esto se tiró por la ‘borda’ , porque el Poder Ejecutivo anunció un aumento en el que no se respeta el diálogo que se mantiene”.

Y manifestó que “hay una suerte de ‘autoritarismo’ en el que el Poder Ejecutivo ordena el pago de un 10% y que se va a decretar aunque algunos no terminen teniendo el incremento salarial real. No va a haber un incremento salarial real”, denunció.

El dirigente explicó que para los salarios comprendidos en los rangos 1 y 2 “va a haber un blanqueo de un incremento que el Poder Ejecutivo había dado en concepto del ‘bono extraordinario’. Incluso, el gobierno no alcanza a cumplir con el pago del ‘bono’ por 3 meses. No se cumple con lo que se había anunciado. Ahora se dice que se va a pagar un aumento que no es tal. Son cuestiones que el Poder Ejecutivo debe revisar”, reprochó.

A continuación, confirmó un paro por parte del gremio de ATE en rechazo al aumento por decreto. “Hasta ahora, sólo estaba en la sede del Ministerio de Educación y por seccionales. A partir de hoy se va a extender a todo el ámbito provincial. Ayer hubo asambleas de los trabajadores de Bosques, Parques y ‘Manejo del Fuego’. Además, hay otros mandatos de la administración pública central. Las asambleas se realizan durante la jornada matutina y también en horarios vespertinos”, señaló.

AUMENTO A DIPUTADOS Quiroga también cuestionó el aumento “en forma secreta” que se dieron los diputados provinciales. “La resolución se escondió. Rápidamente, se cerró la Legislatura (decían que por la cuestión electoral) y está pendiente aprobar la ley para incrementar el presupuesto de distintas oficinas y reparticiones del Estado que agotaron su presupuesto hasta el 85% previsto al comienzo del año. Ese es el motivo que el Poder Ejecutivo da para que esos expedientes y recategorizaciones (que implican reconocimientos salariales a los sueldos más bajos) no se otorguen", cuestionó.

Y agrego: "El gobierno mira para otro lado cuando el Poder Legislativo se da este aumento que incrementa el básico y el adicional que es remunerativo y bonificable”, explicó.

“Hay desigualdades entre trabajadores del mismo Estado. Por ejemplo, un aumento del 10% en el Poder Judicial va a impactar en un $40.000 de aumento para los sueldos más elevados. Algo similar sucede en el Poder Legislativo”, recordó. En tanto, en la administración pública central y los auxiliares de la Educación- “con un sueldo básico de $26.000 o $30.000, el incremento va a ser de $3000. Pero se retira el ‘bono’ y esta es la consecuencia que observamos. Por eso, hablamos de la inequidad que es obra de quienes gobiernan la provincia: los jueces, los diputados y el propio Gobierno”, detalló.

Finalmente, cuestionó que prácticamente “se cierra una Paritaria salarial sin los gremios” y ya se adelanta que “nos están diciendo que no va a haber una Paritaria salarial para el 2022”.