Tal como adelantó ADNSUR, el Ejecutivo Provincial propuso 10% de aumento en septiembre, 10% en febrero, y el restante 10% en marzo para los empleados de la Administración Pública. Los gremios estatales ya manifestaron su rechazo. En tanto, desde el Gobierno aclararon que las paritarias no se cerrarán y que este aumento del 30 por ciento será a cuenta de los futuros incrementos que se puedan negociar.

El ministro de Economía, Oscar Antonena, explicó que tras el bono otorgado por tres meses, es que a partir del “entendimiento de la necesidad de los empleados públicos y el reclamo justo de los sindicatos- se solicitó dar lugar a un incremento salarial. Se pensó en dar un incremento salarial del 30% en 3 partes (una en septiembre, otra en febrero y la restante en marzo).

"Esto es un incremento a cuenta de lo que se logre cerrar. La gestión del gobernador Arcioni quiere reconocer este aumento dejando en claro que es un esfuerzo porque no tenemos todos los recursos y somos los administradores de la situación”, aclaró.

El titular de la cartera de economía detalló - en diálogo con Cadena Tiempo - que “en septiembre vamos a otorgar un 10% para toda la administración pública. El ‘bono’ va a estar encuadrado dentro de ese porcentaje y va a ser absorbido por el incremento. El pago de los salarios, se concreta dentro de los primeros 4 días hábiles del mes así que la semana que viene se comunicará oportunamente”, anticipó.

Y reiteró que “el incremento es lo que el Gobierno puede ofrecer en este momento, pero no significa que –en el caso de mejorar los ingresos en el 2022- se puedan afrontar nuevas mejoras. La Paritaria no está cerrada. Este incremento del 30% le significa $ 1700 millones más a la provincia. Los incrementos de los ingresos (reestructuración de la deuda y aumento del precio del barril) no acompañarían dar un aumento del 30% en este momento de forma completa”, señaló.

Sobre los cuestionamientos de los gremios al aumento del 30 por ciento, Antonena opinó: “Entiendo el reclamo de los gremios porque es un derecho que los asiste. También, el gobierno tiene el derecho de decir que ‘se puede hacer y que no se puede hacer’", sostuvo.

Y finalmente reiteró "no cerramos la Paritaria, estamos dando un aumento a cuenta de lo que se logre acordar en su momento. Las reuniones van a continuar porque el gobernador Arcioni es ‘dialoguista’. Si existe una modificación de los ingresos, vamos a llamar para decir que tenemos una mejora para avanzar. Para poder progresar, tenemos que ordenar”.