Minería: manifestantes cortan la Ruta 3 en Trelew y tomaron el municipio de Esquel

Este jueves al mediodía, un grupo de manifestantes se reunieron en los alrededores de la Legislatura de Chubut a la espera del resultado de la sesión, donde se aprobó el rechazo de la Iniciativa Popular contra la minería

Finalmente, la votación de diputados terminó con 13 votos afirmativos, 12 negativos y 2 abstenciones, por ese motivo los diputados por mayoría resolvieron el rechazo al proyecto, aprobando el dictamen que había firmado este miércoles la Comisión de Recursos Naturales.

Tras conocer esta decisión y en protesta por dicha resolución, los manifestantes realizaron una asamblea afuera de la Legislatura y decidieron movilizarse en caravana hacia la Ruta Nacional N°3, donde cortan el tránsito a la altura de la salida de Trelew. Habilitan el tránsito cada media hora y dejan pasar vehículos livianos por el camino de tierra lateral.

"Este corte responde a la bronca del pueblo del Chubut contra el no tratamiento del proyecto de iniciativa popular. No fueron escuchadas las asambleas en defensas del agua y el medioambiente. Hace mucho tiempo nos venimos preparando porque creemos que no se trató adecuadamente", sostuvo una de las referentes de la manifestación.

TOMA DEL MUNICIPIO DE ESQUEL

En tanto, los manifestantes que se encontraban desde la noche del miércoles afuera del municipio de Esquel, reclamando que no se trate el proyecto, decidieron - tras conocer el rechazo en la Legislatura- llevar adelante una toma de las instalaciones del municipio cordillerano, indicó EQS Notas.

Se trata de un grupo de entre 30 y 40 personas que ingresaron tras conocerse el rechazo. Se encuentran en el hall del municipio y aseguran que no se moverán de allí hasta que no se modifique la situación.

Ya esta mañana, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló en distintas oportunidades con los grupos que se presentaron en el lugar y les había pedido - tras ofrecer hacer llamados - que no tomarán el municipio. Sin embargo, tras conocerse el rechazo, los manifestantes ingresaron.