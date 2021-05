En ajustada votación, y luego de un debate caliente, la Legislatura rechazó el proyecto de Iniciativa Popular

En la sesión más intensa de los últimos tiempos, y con un fuerte cruce de opiniones de por medio, la Legislatura definió este jueves en una votación ajustadísima -que terminó 13 a 12 con dos abstenciones- aprobar el rechazo al proyecto de Iniciativa Popular contra la minería que habían presentado en noviembre la Unión de Asambleas Ciudadanas al reunir casi 31 mil firmas. Previamente, fracasó por 15 votos contra 10 una moción de la diputada Leila Lloyd Jones para que el tema “vuelva a la comisión, dado que no han sido convocados los autores para tenerlos en cuenta”.

Los 13 votos a favor fueron de los diputados Pais, Ingram, Mongilardi, Cigudosa, Cativa, Gómez, De Lucía, Antin, Gabella, Mariela Williams, Nouveau, Eliceche y López. Los 12 en contra de Andén, Lloyd Jones, Giménez, Chiquichano, Artero, Casanovas, Rafael Williams, Mantegna, Saso, Baskovc, Mansilla y Goic. Y las dos abstenciones de los radicales Pagliaroni y Aguilera.

El primer orador del debate fue el petrolero Carlos Gómez, del oficialismo, quien sostuvo que “la IP tiene su historia, como todo el debate minero, llevamos casi 18 años debatiendo minería sí o no, y en 2014, en el gobierno de Buzzi y Mac Karthy, los intendentes y jefes comunales de la meseta con apoyo de los intendentes Pérez Catan, Di Pierro y gremios petroleros, presentaron el proyecto de zonificación con el mapa que había preparado Mario Das Neves”.

En ese entonces, recordó Gómez que “las asambleas presentaron una IP con 17 mil firmas, el 25 de noviembre se trató el tema, y la presidenta del bloque, Ica Martinez, informó que había artículos inconstitucionales, y que los códigos están por encima de las leyes provinciales”.

Recordó que “en aquel entonces expresé mi posición, y es que la Constitución no prohíbe la minería, y que es una obligación llevar adelante y habilitar el desarrollo sustentable, con el control del estado, y que todo el sector antiminero se comprometa para fiscalizar”.

También trajo a colación que “en esa sesión, el PJ, el FPV y el asesoramiento de Norberto Yahuar, fue aprobado con mayoría legislativa. Luego esa ley fue derogada en la gestión de Das Neves por unanimidad. Y en 2020 se vuelve a repetir la historia, con dos proyectos: el 128 y el 129”.

Destacó que la IP habla de parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras, pero según su visión “viola toda la legislación sobre el tema”, y mencionó que el artículo 102 de la Constitución del Chubut “promueve la explotación”. Luego citó a especialistas como Sabsay, que “declaraba que el proyecto refleja una arbitrariedad que viola la Constitución Nacional y Provincial y vulnera la seguridad jurídica de los actuales permisos que en tres meses deberán cerrar y dejar gente sin empleo”.

Y concluyó afirmando que “como representante de los petroleros, apoyamos y defendemos la política energética y minera que impulsaron Néstor, Cristina y Alberto. Defendemos la 5001 y trabajamos para que la meseta tenga la posibilidad de acceder al desarrollo sustentable. Siendo coherentes, rechazamos los alcances de la IP”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Carlos Eliceche, sostuvo que “fue muy clara la reseña de la historia de nuestra provincia en los últimos años compartiendo el lineamiento nacional en cada etapa. Me quería referir en base a la moción propuesta por Lloyd Jones, para explicar el trabajo de esta comisión. El proyecto no es nuevo, ingreso el 23 de noviembre, y tenemos 6 meses para tratarlo, que se cumplen el 23 de mayo”.

Afirmó Eliceche que “en ningún momento los autores del proyecto de manera directa o indirecta venir a la comisión a explicar el proyecto, que ha sido trabajado por los integrantes, se ha logrado un despacho, y por eso ha llegado al recinto”.

OBJECIONES

Desde el bloque de Chubut Unido, llegaron los planteos objetando el trabajo de la comisión. Leila Lloyd Jones, sostuvo que “cuando dicen que pedí el tratamiento, es cierto, para que se tratara como corresponde, convocando a los iniciadores, la unión de asambleas, que deberían haber sido escuchados. No creo que haya sido trabajado como corresponde”.

Aseguró que “ayer fue el primer día que abrieron el expediente y lo pusieron a tratamiento, creo que los vecinos merecen ser escuchados, como hicieron show con otros temas”.

En tanto Rossana Artero, del mismo bloque, dijo que “me resulta llamativa la preocupación de algunos sectores por cumplir a rajatabla lo previsto en la Constitución y tanto apego a las leyes, porque no es un gobierno que cumple en absoluto las leyes ni la Constitución. Tengo sobradas pruebas. Creo que lo que se pretende es lograr el rechazo a la IP y así avanzar con la zonificación”.

“A mi criterio, se trata de un sentido de oportunidad, la Constitución no establece sanciones si no se trata dentro del plazo. Y las falencias se podrían subsanar con leyes posteriores. Los vecinos en realidad pidieron hablar y no fueron recibidos, no se está tratando el proyecto con la seriedad que amerita, estamos ninguneando la firma de 30 mil ciudadanos, me hago cargo porque también lo firmé, como varios diputados”, dijo Artero.

Continuó afirmando que “hoy la palabra de los políticos esta devaluada, porque firmamos una cosa y hacemos otra. Los vecinos son un grupo activo y muy representativo, y se los estigmatiza, porque no se los quiere escuchar. En alguna oportunidad presenté un proyecto con un protocolo detallado de debate, y nunca se analizó”.

Y concluyó que “veo que el objetivo del gobernador consiste en sacar la minería, sea como sea, y el primer paso radica en eliminar la IP, y el segundo es sacar el proyecto minero en cualquier momento, entre gallos y medianoche. Tienen en agenda otros proyectos para sacar, como la ley de pesca”.

RESPUESTA

La respuesta a la oposición llegó de la madrynense Mariela Williams, del sastrismo, quien afirmó “veo con mucha preocupación que la diputada Artero diga que los diputados queremos cumplir con la ley y la Constitución. Tenemos un proyecto que tiene un vencimiento, veo con extremada preocupación que una diputada diga semejante cosa”.

Luego la diputada del bloque unipersonal de Camioneros, Tatiana Goic, agregó “comparto los dichos de Mariela Williams, no es llamativo que se quiera cumplir la Constitución, aunque sí me parece llamativo que nadie haya sacado un dictamen a favor de la IP. Es inentendible que pidan que vuelva a comisión, ¿por qué se niegan a tratarla? ¿Piden por todos lados y después no quieren acompañar el rechazo ni sacar un dictamen favorable?”, preguntó.

Agregó luego que “cuando se habla de que no se convocó, les quiero dejar en claro que ustedes tienen representatividad en la comisión y nunca pidieron que se convoque. En otras comisiones, cuando se quiere convocar, se presenta en la comisión y se los trae”. Por ello, aseguró que “no es momento de especular y seguir trayendo confusión a la gente” y en su caso, adelantó que “no voy a acompañar el rechazo, me abstuve de votarlo por las mismas razones, me parece injusto que no llegue con un dictamen favorable en minería”.

Para Goic, “lo justo sería que la ley propuesta por los 30 mil vecinos llegue al recinto sin modificaciones, y ser votada acá, y lo dice alguien que va a votarla en contra. pero debe ser tratada acá, y lo digo habiendo votado el proyecto de zonificación minera”.

Remarcó que “en la comisión, los que piden que se trate, nunca pidieron un dictamen favorable. Hoy la única opción que tenemos en esta sesión, es rechazarla. Tiene que tener claro que nadie la votó a favor. Y si eso ocurriera, se terminarían las especulaciones, y dejarían de engañar a la gente”.

Cuestionó en alusión a los bloques del PJ y Chubut Unido que “atrás de esto hay mucha especulación, siguen especulando con la esperanza de la gente. Esperan a que pasen las elecciones, al mejor momento. Traigamos de una vez los dos temas al recinto y votemos”.

Luego de esto, las dos diputadas de Chubut Unido aclararon su postura. Artero dijo que “en la comisión se acordó un despacho en mayoría por el rechazo, yo no acompañé, ella (Goic) se abstuvo. Y respecto al apego a la Constitución, me encanta, pero tiene que ser para todos los temas, yo tuve que ir a la justicia, no se cumplen leyes que están vigentes”. En tanto Lloyd Jones expresó “comparto lo que dice Goic, que el tema debería tratarse en el recinto. Y la moción es para que se trate como corresponde, ya hay demasiadas notas de los asambleístas, y nunca ha sido respondidas”.

POSTURA DE LÓPEZ

Después de mucho tiempo, esta mañana en la sesión volvió a hablar el diputado Sebastián López, quien el año pasado sufrió un escrache mediático que terminó en denuncias penales por la difusión de una cámara oculta por el tema minero. Esto había generado su salida del bloque de Cambiemos, y la conformación de un bloque unipersonal, que se llama Integrando Chubut.

Con cambio de look, y una frondosa barba, López expresó su postura: “no coincido en que no esté bien la herramienta de un dictamen de rechazo, ideológicamente esta bueno ser fiel a las convicciones, porque los que no están a favor, no tienen por qué dar un despacho positivo”, sostuvo al fundamentar su firma del dictamen dentro de la comisión.

Dijo posteriormente que “está bueno que el dictamen llegue con lo que piensa cada diputado, acá hubo tiempo para tratar la ley, seis meses es tiempo suficiente, y no debe estirarse la agonía para un sector que está esperando definiciones”.

Respecto a la IP, explicó que “esta ley dice muchas cosas que son incompatibles con la Constitución, nosotros somos una provincia extractiva, y hay una serie de prohibiciones que atentan contra el desarrollo de la provincia”. Y desde lo político, afirmó “debemos discutir si este proyecto le hace bien o no a la provincia, y no si conviene de acuerdo a dónde estemos parados hoy”. Citando a Artero, dijo “es cierto, la palabra está devaluada, hay diputados que entraron en una lista y hoy están parados en frente”, en una chicana a la legisladora de Rawson.

Por ello concluyó que “debemos votarlo (al dictamen de rechazo), apegarnos al reglamento, y escuchar a esas 30 mil almas que están esperando que se vote por sí o por no”.

POSICION PERONISTA

Tres oradores del bloque del PJ Frente de Todos explicaron su mirada. Belén Baskovc afirmó que “desde el bloque del PJ hacemos observaciones al dictamen, porque no se ha dado el debate responsable que amerita para ver si estas objeciones a la IP son verdaderas. Los fundamentos nos dejan más dudas que certezas. Se habla del riesgo de la prohibición de actividades extractivas, y esto no puede ser potencial, o existe o no. Ese es el debate que no se generó en la comisión”.

“No coincido con que el tema estuvo en comisión mucho tiempo. El debate empezó ayer (miércoles) y duró una o dos horas. Esa es la seriedad que se le dio, y vemos que el gobierno de Arcioni vuelve a legislar de espaldas al pueblo, y a desoír a 30 mil chubutenses”, afirmó Baskovc, quien indicó que “lo primero que deberían haber hecho es convocar al menos a uno de los firmantes, pero tiene una mirada unilateral este dictamen con cinco firmas”.

Agregó que “por eso es importante que hoy se sepa quiénes van a votar en contra, y quiénes se van a abstener, porque estoy viendo que algunos que tienen un discurso en contra, a la hora de demostrarlo no lo están haciendo (en alusión a la UCR). No vamos a ser cómplices de la improvisación que genera falta de transparencia en los actos legislativos”.

Luego el cordillerano Carlos Mantegna afirmó que “el 10 de diciembre de 2019 juré legislar representando a nuestro pueblo, y hoy tenemos una oportunidad de hacer honor a eso”, agregando que “es una voluntad mayoritaria de nuestro pueblo decir no a la industria minera a gran escala, protegiendo el principal recurso estratégico, que es el agua”.

Para Mantegna, “la IP expresa la provincia en la que quieren vivir los vecinos, mientras que el dictamen expresa el rechazo, por lo que me pregunto si vamos a rechazarlo sin darle el tratamiento que se merecía. Así como desde el Ejecutivo se generaron mesas para debatir la zonificación, se podrían haber convocado mesas con autores y especialistas para mejorarlo. De esta manera, lo único que estamos haciendo es presentar a la minería como única alternativa posible para la provincia”, cerró.

Por su parte la madrynense Mónica Saso, sostuvo que “lamento profundamente hablar sobre este tema tan sensible de esta manera, ya que muchas críticas se han generado en torno a este dictamen, que no es ni más ni menos que el rechazo a la IP. Tuvo un tratamiento exprés, que no habrá durado dos horas”.

Para Saso, con esta metodología “estamos silenciando los reclamos populares, ignorando las ideas del pueblo, sin diálogo, ni debate. Estamos acribillando la democracia, y abstenerse es lo mismo que votar a favor”.

FUNDAMENTOS RADICALES

Llegado su turno, el presidente del bloque radical, Manuel Pagliaroni, explicó que “quisimos esperar las opiniones antes de sostener nuestra posición. Este es un debate siempre interesante. Para empezar, queremos dividir esta opinión, en dos ejes: uno político y otro económico”.

En ese sentido, dijo que “esta Legislatura tiene 24 diputados justicialistas. Lo que estamos escuchando acá, es la interna del peronismo. Lo hemos expresado el mismo día que ingresó. Lamentamos que nuevamente la sociedad tenga que ser espectadora de esto. A Gómez le respeto la coherencia, siempre dijo lo mismo, a diferencia de otros dirigentes del justicialismo, como los intendentes de Trelew y Comodoro en 2018 (Linares y Maderna), que en reuniones de las que participé, propiciaban un proyecto de zonificación que andaba como borrador. Estos dirigentes van cambiando de posición, ¿dónde está la coherencia? Y estos 24 diputados que integran la Legislatura, un día dicen una cosa y después otra”.

Respecto a la coherencia de su partido, dijo que “la Ley 5001 que tanto se menciona, fue aprobada en un gobierno radical, consecuencia del plebiscito de Esquel. En 2014 tenían una mayoría de 25 justicialistas, solamente dos diputados radicales. ¿Cómo quieren venir a responsabilizar a otros de lo que está sucediendo?”.

Recordó que el gobierno peronista de Martín Buzzi impulsó la zonificación y preguntó “¿Se olvidan de la foto del presidente Alberto Fernández acompañando la zonificación con otros dirigentes? Nosotros insistimos con nuestra posición, los proyectos 128 y 129 son dos caras de una misma moneda, como los diputados del PJ”.

Indicó que algunos se escudan en que la vicepresidenta no estaría de acuerdo, y todos coinciden en que Cristina fue una gran impulsora de la minería en Santa Cruz. Basta de doble discurso, la vicepresidenta no ha sostenido una posición contraria, sino que se admite por lo bajo que la minería hay que tratarla después de las elecciones, porque puede tener alguna consecuencia electoral negativa”.

Luego señaló “a los vecinos les digo, no se dejen engañar, los que dicen estar en contra en realidad van a votar a favor luego. Nuestro bloque va a votar en contra de la zonificación minera, en el momento que sea. Pero este doble discurso al que nos tiene acostumbrado, realmente cansa”.

Sobre el aspecto económico, dijo que “aquellos que están dispuestos a votar la zonificación, hablan de la generación de empleo, y nosotros al evaluar la IP también pusimos el ojo, y por eso nos vamos a abstener. Sostenemos que no podemos poner en riesgo una sola fuente laboral en Chubut”. Pero advirtió que “el gobierno nacional y provincial no hacen nada para generar empleo, y mantienen un discurso ambiguo hasta después de las elecciones”.

IDA Y VUELTA

En una de las sesiones de mayor participación de diputados en el uso de la palabra, habló luego el justicialista Mario Mansilla, quien como como integrante de la comisión de Recursos Naturales, aclaró “dicen que el proyecto estuvo seis meses, pero estuvo durmiendo, porque hasta febrero no estuvo funcionando la Legislatura, solamente abril y mayo hubo comisiones”.

Por ello, sostuvo que “nunca se discutió el proyecto 129, y de la noche a la mañana aparece como prioridad. Estamos en contra, y para que se queden tranquilos, también vamos a votar en contra el 128 ahora y en cualquier momento. En la comisión no hubo discusión seria, ni hubo iniciativa como hizo el Ejecutivo, de juntar a los autores. Por eso estuve en contra y así vamos a votar”.

En respuesta al bloque del PJ, Tatiana Goic volvió a hablar, y afirmó “también hay que fijar una postura, hay muchos que no dicen ni sí ni no, pero siguen especulando, no dicen qué van a hacer. Hoy están votando en contra del dictamen, pero no están votando a favor. No es momento de estar especulando, me gustaría que le expliquen a la gente por qué no pidieron un dictamen en minoría”.

En el mismo sentido se expresó la diputada oficialista de Alfredo Béliz, Gabriela De Lucía, afirmando que “comparto las palabras de Goic, me llama la atención la palabra de levantar la bandera de la IP cuando tuvieron 6 meses para pedirla y nunca lo hicieron. El diputado Mansilla dice que la Legislatura estuvo cerrada, y estamos sesionando por zoom hace un año, ¿por qué no lo pidió? Ayer en la comisión pidió otra cosa”.

A continuación, afirmó “a todos los vecinos que anoche estuvieron en mi casa, les digo que nadie pidió un dictamen favorable; ni Artero, ni Mansilla. Lo digo con bronca, porque vivir con miedo no está bueno. Toda mi vida viví de la actividad privada, hoy me toca estar de este lado y siempre voy a defender la actividad privada. Pero no acepto declaraciones nefastas como las que estoy escuchando, y a los que levantan la bandera de la IP, tuvieron 6 meses para pedirla”.

A su turno, la diputada cordillerana del oficialismo, Zulema Andén, dijo que “hace 18 años mi ciudad se manifestó y fueron pioneros en instalar el tema que hoy está en discusión. Con el respeto que he escuchado, quiero fijar mi posición, y en nombre de los pueblos cordilleranos que se han pronunciado, quiero expresar que voy a acompañar el reclamo a favor de la IP que he firmado y me he comprometido”, por lo que fue la única integrante de Chubut al Frente que no acompañó el rechazo.

Luego el trelewense José Giménez, de Chubut Unido, adelantó su voto negativo al dictamen “porque estoy a favor de la IP, ya que hay algo que se llama lealtad al pueblo y a la palabra. Hay muchos que hoy se están olvidando, esta iniciativa es del pueblo que nos votó, y yo no lo voy a traicionar. Para el proyecto de la zonificación llamaron a todo el mundo, pero para la IP no hicieron lo mismo, hoy se falta el respeto a 30 mil firmas”.

CRUCE PICANTE

Retomando el ida y vuelta con el radicalismo, la peronista Belén Baskovc indicó que “desde el bloque del PJ observamos que este dictamen no ha seguido la transparencia y el debate en comisión, y esto es legislar de espaldas al pueblo. No entiendo por qué el diputado (Pagliaroni) se va a abstener del proyecto 129, que es lo mismo que votar a favor. Parece que habla seguido –dijo con ironía- con Cristina Kirchner”.

En ese sentido, afirmó que “le quiero recordar que Néstor y Cristina impulsaron la reforma constitucional que logró que las provincias tengan autonomía en la explotación de sus recursos naturales. La minería es un tema de los chubutenses, y así lo dijo nuestro presidente. Y le quiero recordar la visita de Aranguren a la provincia, y que el entonces gobernador dijo que tanto Macri como Menna le pedían la minería en su momento”.

Brevemente, Pagliaroni volvió a hablar, y le recordó que la reforma constitucional de 1994 fue impulsada por Carlos Menem, y no por los Kirchner, y en alusión al tratamiento de la anterior IP en 2014, disparó que “ella (Baskovc) forma parte del sector del ex vicegobernador y del diputado que recibía órdenes de las mineras por teléfono”, en alusión a Gustavo Mac Karthy y Gustavo Muñiz.

CIERRE OFICIALISTA

El último orador, fue el presidente del bloque oficialista, Juan Horacio Pais, quien expresó “suscribo en su totalidad las palabras de Carlos Gómez, destacando su coherencia a lo largo de la historia”. Luego recordó “la posición histórica que ha tenido la República Argentina en energía nuclear. Nuestro país carece de políticas de estado serias, por eso estamos unidos en la pobreza. Lo que si se ha mantenido es la política en energía nuclear, que tiene como principal insumo al uranio, y podemos recordar el impulso de Néstor Kirchner con Atucha II”.

Explicó que “el principal insumo gracias dios lo tenemos los chubutenses en nuestra provincia. Lamentablemente este mineral (uranio) hoy se importa, cuando podría explotarse generando puestos de trabajo y riqueza. Lo que hay que debatir es cómo se genera riqueza, como creamos puestos de trabajo”.

Según Pais, “si el estado llego a un nivel de colapso es porque hace años no se discute cómo traer inversiones. Así las cosas, traigo otra explicación que hasta un chico podría entender: en nuestro sistema jurídico existe un orden de prelación, la máxima expresión de la voluntad popular de un estado, se expresa a través de una convención constituyente, porque allí surgen las normas más importantes, que son inviolables”.

“En este sentido, nuestra convención más reciente fue la de 1994, y allí expresa que el estado fomenta el desarrollo de la explotación de sus recursos minerales y nucleares” pero la IP “prohíbe este tipo de explotación, y dice las minas concedidas deberán proceder al cierre”. A continuación indicó que “si alguien no advierte una contradicción entre ambas cosas, es porque tiene un problema cognitivo”. Sostuvo Pais que “la firma de 100 mil o 500 mil personas, no pasa el test de constitucionalidad mínimo que deben evaluar los diputados”.

También expresó que “hay otro pueblo trabajador que espera soluciones, en la meseta central están esperando una respuesta, y se la estamos negando. Buscan vivir de sus recursos, de nuestra riqueza, por lo que es indigno, es inmoral, que haya recursos que le permitan vivir dignamente a la gente, y mientas nosotros estemos discutiendo si se puede desarrollar una actividad”.

Posteriormente, afirmó que de acuerdo a la IP, “los ciudadanos de Comodoro parece que son de segunda, porque la mayoría de productos químicos que se busca prohibir en la minería, se utilizan diariamente para la recuperación y la perforación en la industria petrolera, en algo que da de comer a todos los chubutenses. El 30 % de los ingresos los aporta esa industria, lo generan esos trabajadores que se levantan y se rompen el lomo”.

Pero dijo finalmente que “ya no alcanza con el petróleo, hay que crear empleos nuevos, y eso sólo se genera atrayendo inversiones y con un marco jurídico. He visto que varios han responsabilizado al gobernador Arcioni, y eso es injusto, los diputados debemos hacernos cargo de la labor que asumimos cumplir. Curiosamente quienes hoy plantean otra cuestión, no dijeron nada en la comisión, ni insistieron en un dictamen de minoría”.

Luego de este extenso debate, el presidente de la Cámara puso a votación los temas, y se dio por cerrado el tema.

OTROS ASUNTOS

En la sesión de este martes, se aprobaron además otras cuestiones. Por ejemplo, se dio acuerdo a tres pliegos elevados por el Consejo de la Magistratura: Bernardo Juan Corneo, seleccionado para ocupar el cargo de Defensor Público Civil para la ciudad de Rawson; Carla Vanesa Vera, seleccionada para ocupar el cargo de Defensora Pública Penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia; y Natalia Andrea Murillo, seleccionada para ocupar el cargo de Defensora Pública Penal para la ciudad de Puerto Madryn.

Además, se aprobó una declaración de los diputados De Lucía, Antin, Gabella y Williams, del Biloque Chubut al Frente, por el cual la Legislatura vería con agrado que los señores diputados que integran el Parlamento Patagónico, promuevan ante el Poder Ejecutivo Nacional, la implementación de medidas económicas similares a las adoptadas mediante Decreto N°191/21, para las Provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, que conforman la Región de la Patagonia, con el fin de generar y promover la creación de empleo productivo registrado.