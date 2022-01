Este jueves ANMAT prohibió la venta de un lote de mayonesa cuyo diseño simula ser de la marca NATURA, pero sin embargo no es el que está siendo utilizado en este momento, los datos no son correctos, y no se puede asegurar la salubridad y procedencia de su elaboración.

Cuando se difundían los detalles del empaque para reconocer la falsa de la original, una polémica estalló en redes sociales reflotando una publicación de 2019.

En ella se muestra un original tatuaje de sobrecito de mayonesa, pero con los elementos que ahora la identificarían como "trucha".

En medio de la polémica, el tatuador que en ese momento "Natura le mando una caja llena de aderezos a mi clienta" y puso en duda que el diseño no fuera el correcto.

Pero... ¿qué pasó? Es que ese packaging era real en 2019. Ese año, Natura presentó su nueva imagen. Además, en el envase trucho que circulaba hasta que intervino la ANMAT, en el margen izquierdo tenía un ketchup.