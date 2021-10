Conflicto mapuche: qué opinan los candidatos a senador por Chubut de un problema que amenaza volver a la cordillera

El reclamo de comunidades mapuche en la provincia de Río Negro, donde se realiza una ocupación de tierras en Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón, pero además con una serie de incendios intencionales atribuidos a los grupos más radicalizados, plantea el interrogante sobre cuál es la posición de los candidatos al Senado en representación del Chubut. En este informe, un balance de los posicionamientos expresados.

Hoy el epicentro está en Río Negro, pero Chubut registra grave s antecedentes en la materia, ya que la muerte de Santiago Maldonado se produjo en el marco de una toma de tierras impulsada por una de las comunidades en el departamento Cushamen, en reclamo contra el grupo Benetton.

Ese hecho ocurrido en esta provincia , en el que la justicia federal aún debe determinar si hubo responsabilidades de Gendarmería Nacional en la muerte de Maldonado, fue precisamente el argumento por el que el gobierno de Aberto Fernández denegó el pedido de auxilio de fuerzas federales requerido por la gobernadora de Río Negro, aun cuando envíe algunos efectos para prevención en las rutas.

Por otra parte, tanto desde el ámbito del gobierno provincial como desde las propias comunidades mapuche se reconoce que en la provincia podría haber otros conflictos en poco tiempo, entre motivos porque el acceso a la tierra no está debidamente regularizado, pese a las normativas nacionales que avanzarán en esos reconocimientos.

Linares: "Para los reclamos justos está la justicia"

Carlos Linares, candidato a senador por el FDT respondió ante el requerimiento de ADNSUR que “una cosa es el reclamo histórico de los pueblos originarios que algún día fueron dueños de estas tierras, pero nada de eso amerita los reclamos violentos ni amedrentar a la gente, son dos caminos diferentes. Para los reclamos justos por territorios está la justicia de un país soberano. No vamos a avalar jamás la violencia de ninguno de los sectores ”.

Ante la consulta de si debiera haber alguna iniciativa para regularizar el acceso a la tierra que reclaman las comunidades, respondió: “es un tema que hay que estudiarlo en profundidad, vuelvo a insistir en que esto se hace primero sobre el diálogo”.

“Me parece que el gobierno nacional y las provincias tienen que dialogar con los pueblos originarios, que entiendan que esto se puede discutir pero no bajo violencia de algunos grupos que no sé si tienen intereses creados o no, pero que claramente no están en el contexto de quienes queremos vivir en paz, en una región tranquila y cuidada".

Para Linares, hay que profundizar el saber qué es lo que está pasando en la zona y tener una mirada clara para poder hablar del tema, porque muchos se expresan sin tener un fundamento exacto de lo que se está hablando. Ante todo, hay que sentar a las partes a hablar para poder llegar a un entendimiento. Lo que no tienen la razón es en la violencia en la zona ”.

Al ser consultado sobre el posicionamiento del gobierno nacional respecto de la situación en Río Negro y sobre el pedido de libertad condicional para Jones Huala, que está preso en Chile, el ex intendente respondió:

“Hoy leí que había fuerzas federales ya están en la región, insisto en que quienes vivimos en la Patagonia tenemos un posicionamiento claramente a favor de la paz, no queremos ningún tipo de violencia ni amedrentamiento de ninguna de las partes, no queremos ningún grupo violento . Y en el caso específico de Jones Huala, de la RAM, me parece que hay una condena que tiene que cumplir, porque fue juzgado y eso amerita se cumpla la sentencia que fue prevista en su momento ”.

Treffinger: "Están violando la ley al ocupar tierras privadas o de parques nacionales"

Así lo definió César Treffinger, candidato por el PICH (Partido Independiente de Chubut).

"Mi posición en torno al conflicto de pueblos originarios es que obviamente están cometiendo un delito toda vez que están violando la ley en terrenos de propiedad privada o de parques nacionales. Si bien es un tema a desarrollar ampliamente, que tiene una abundante legislación la de pueblos originarios, al estar cometiendo un delito se le deba dar alta prioridad para un relevamiento urgente de las diferentes leyes que deben ordenar la situación de los pueblos originarios”.

Al ser consultado si promovería alguna normativa en particular sobre el tema, señaló que “hay abundante legislación sobre el tema, pero me voy a referir a dos en particular. La ley 26.160 de emergencia de protección sobre tierras consideradas de pueblos originarios, promulgada en 2009 en el gobierno de Cristina Kirchner. Hasta ese momento no se habla del reconocimiento a futuras tierras, sino de quienes ya estaban asentados y reconocidos por el organismo nacional de control".

"También es importante mencionar que se necesita trabajar sobre la ley 26.331 -añadió-, que es de protección sobre bosques nativos, que considera en su artículo 3 con esa característica a las tierras que ocupan las comunidades de pueblos originarios. Es por ello que se debe trabajar en una reforma de ambas leyes, para que aclare y tener el ordenamiento necesario en este tema. Pero –insistió- actualmente están violando la ley porque ocuparon tierras privadas y de parques nacionales”.

Sáez (Frente de Izquierda): “Apoyamos a las comunidades originarias”

Gloria Sáez, candidata a senadora por el Frente de Izquierda, manifestó ante las consultas de esta agencia:

“Expresamos nuestro absoluto rechazo y repudio de cualquier intento de militarización de la región, tanto del gobierno nacional de Alberto Fernández como de Arabella Carreras y también de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio. Apoyamos las reivindicaciones territoriales de las comunidades originarias. La respuesta de una militarización similar a la de Chile, trata en este lado de la cordillera de aniquilar el movimiento de reclamos de tierra y de defensa ambiental que impulsan la población de la comarca andina, las comunidades mapuche y las organizaciones populares. En esa zona hay fuertes intereses mineros, hidroeléctricos e inmobiliarios, como el que quiere llevar adelante Lewis junto a Pogliano (intendente de El Bolsón)". ç

Al profundizar su posición, Saéz añadió:

"La demonización del pueblo mapuche en la que se usa sin tapujo la palabra terrorismo, es una punta de lanza de corte xenófobo y racista, no es el problema mapuche, sino una política de Estado que atraviesa todos los gobiernos de las últimas décadas que no puede garantizar el derecho a la tierra y la vivienda, vedado para el pueblo trabajador, sin aceptar los intereses de los grandes terratenientes y los capitalistas”.

Saez añadió que “los supuestos atentados deben investigarse a fondo, con sectores independientes, porque hay antecedentes de hechos similares que nunca llegaron a acreditarse y en la práctica resultan la excusa perfecta para avanzar en una salida represiva”.

La candidata anticipó que en caso de ser senadora, su banca “impulsará el reconocimiento efectivo de territorios ancestrales, como el derecho de auto determinación de los pueblos y mecanismos de democracia directa, como asambleas ambientales, frente a proyectos que profundicen el extractivismo y la depredación capitalista”.

Massoni: “Hoy no tenemos el problema en Chubut, pero lo vamos a tener porque el gobierno nacional apoya a estos delincuentes”

Federico Massoni es candidato a senador en la boleta de Chubut al Frente y en los últimos días se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre el tema, en su rol de ministro de Seguridad de la provincia, al enfatizar que si bien “hoy no tenemos esta problemática en Chubut, la vamos a tener, más cuando estoy viendo que Nación les da un apoyo absoluto a esos delincuentes; se convertirán en impunes, y van a entrar dentro de una acción desmedida en pos de su objetivo, porque lo quieren concretar de forma extremadamente violenta y delictual”.

Para Massoni, quienes esgrimen los reclamos con esta metodología “son delincuentes, porque están cometiendo un delito. Tengo repulsión por este tipo de actitudes y lo que hace Jones Huala es terrorismo –enfatizó-, pero el gobierno nacional se presenta a defenderlo como si fuera ‘el amigo de Heidi’. Nosotros no sólo lo hemos padecido aquí en Chubut, sino que fuimos quienes lo detuvimos. Aunque le den la libertad condicional, no va a pisar ni un centímetro en Chubut”.

Massoni no dejó pasar la oportunidad para mostrar sus diferencias con el gobierno nacional, al cuestionar la presentación que realizó el embajador Rafael Bielsa, en Chile, para requerir la libertad condicional de Jones Huala.

En ese marco, anticipó que reforzará el límite en el Paralelo 42, “porque no quiero que estos energúmenos se atrevan a cruzar, aunque en algún momento lo van a hacer, más cuando tienen esta connivencia, o directamente apoyo explícito del gobierno nacional. Va a llegar el instante en que se van a envalentonar y van a querer ir por todo”.

Torres espera el informe de Cancillería

Por su parte, el actual diputado nacional y candidato a senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, no respondió al requerimiento de ADNSUR, pero desde su entorno remitieron a la posición expresada días atrás, en la que pidió explicaciones a la Cancillería por el posicionamiento adoptado en torno a Facundo Jones Huala, que fue publicado días atrás por esta agencia.

“Voy a pedir un informe a Cancillería para acceder a la declaración del embajador Rafael Bielsa con respecto a Jones Huala” había expresado. “Como chubutenses afectados por acciones violentas en nuestra cordillera nos preocupa la posición que adopta el Estado Argentino de manera oficial. Con estas acciones el Estado argentino avala la violencia, desprotege a sus ciudadanos y profundiza un estado de abandono que pone en riesgo la integridad de las personas y desconoce la propiedad privada ".