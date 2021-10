Brian Buley visitó Comodoro para apoyar a un candidato: "Es mi papá del corazón, me sacó de la villa"

Este jueves, el actor Brian Buley visitó Comodoro Rivadavia para presenciar el debate de candidatos a senadores de Chubut que se desarrolló en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Allí Ignacio Torres, Carlos Linares, Federico Massoni, Gloria Sáez y César Treffinger se presentaron en la sede de la Universidad en Comodoro para responder preguntas, expresar ideas y formular propuestas de cara a las Elecciones Legislativas del 14 de noviembre.

El reconocido personaje de "Pedrito" Pedraza en El Marginal estuvo presente y brindó su apoyo al referente del PICH (Partido Independiente del Chubut). En las PASO, con unos 20.000 votos, la fuerza partidaria obtuvo un 7 por ciento de los sufragios válidos, lo que significó una buena base para intentar dar otro salto en las generales. También insistió en su propuesta de trabajar ad honorem en el Senado de la Nación.

En sus palabras durante el debate, Treffinger señaló: "Estamos convencidos que otro mejor Chubut es posible, es necesario invertir más en educación, tecnología e infraestructura" e indicó que esto "conducirá a una economía más eficiente y dinámica".

Sobre el candidato, Buley remarcó días atrás cuando visitó Esquel "Soy muy amigo suyo, es como mi padre, lo quiero mucho y él me quiere mucho a mi también. Me integró como uno más de su familia", y confesó que César Treffinger fue la persona que lo ayudó "para salir de la Villa", cuando residió en Buenos Aires.

En una entrevista con La Nación, el actor reconoció: "Antes era un boludo que cuidaba autos. Eso llevaba a la perdición de que te puedas drogar, o robar, y traté de no llegar ahí. De chico probé la droga, y después dije "este no es el camino que quiero". Y resaltó que "me mandaron un ángel que cayó del cielo me iluminó la vida para seguir adelante", refiriéndose a Treffinger.

"Él es mi papá del corazón, que me sacó de la villa. Estuve viviendo con él, no me adoptó pero es una persona muy importante para mí, me sacó de ese lugar y hace 4 o 5 años que vivo con él y voy a estar a su lado siempre", resaltó.