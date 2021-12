Una nueva norma anunciada días atrás por parte Banco Central de la República Argentina (BCRA) para controlar el mercado de cambios, generó un clima de incertidumbre que se vio volcado al retiro de deposito en dólares. Es que algunos ahorristas argentinos hicieron un movimiento habitual para este tipo de contexto de desconfianza: retirar sus depósitos en dólares.

Sin embargo, el monto retirado causa preocupación ya que , entre el lunes y martes , se retiraron US$ 400 millones (200 cada día). Pero esta situación se viene reiterando desde noviembre en los bancos donde se retiraron US$ 784 millones.

El panorama de preocupación en ahorristas se despertó luego de la norma que presentó el BCRA el viernes pasada acerca de la posición global neta en moneda extranjera que pueden tener los bancos.

El objetivo de la norma estaba destinada a que las entidades mantuvieran una posición neutra sobre sus activos financieros, y no sobre los depósitos de los ahorristas.

Sin embargo, por una mala lectura de la comunicación A 7407 se generó un clima de incertidumbre que tuvo repercusiones en el inicio de esta semana. Entre lunes y martes, último dato disponible en la serie que elabora y publica el BCRA, se fueron de los bancos cerca de US$ 400 millones. En la semana previa, los ahorristas habían retirado en promedio unos US$ 10 millones por día, con picos de US$ 25 millones el miércoles y el viernes.

Ante esta situación, el BCRA debió salir a aclarar los alcances de la medida. "Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan", explicó la autoridad monetaria en un comunicado publicado por Clarín.

"Existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos", explicó el organismo que preside Miguel Pesce.