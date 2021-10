¿De qué manera ha desarrollado sus actividades operativas en Pan American Silver en Manantial Espejo, considerando el entorno de la pandemia?

Debimos adaptar rápidamente nuestro funcionamiento a las restricciones y protocolos definidos por las autoridades. Además, como sector industrial esencial desarrollamos protocolos específicos que funcionan como auto-regulación. Logramos reorganizar nuestras funciones de forma de cumplir con las nuevas exigencias y continuar las operaciones de la empresa de forma segura y preservando la salud de nuestros colaboradores.

Al saber de las dificultades producto del COVID 19, ¿se han mantenido las métricas operativas ajustadas al nuevo escenario? ¿Se han contemplado cambios o variaciones significativas?

En el 2020 hubo días de retraso de producción debido a la pandemia del COVID-19 que implicó que las operaciones de la empresa se suspendieran tras los confinamientos obligatorios implementados por las jurisdicciones donde operamos. También tuvimos disminución de personal calificado debido a las restricciones de viaje interprovinciales. Esto impactó en las tasas de producción, por lo que fue necesario ajustar nuestros pronósticos y presupuestos. Pero en todo momento tuvimos el acompañamiento de Casa Matriz para sortear el déficit de Caja por la disminución de nuestras exportaciones.

¿Cuál es el mayor desafío de Manantial Espejo?

Nuestro objetivo de corto plazo es estabilizar la operación durante los próximos meses; y confiamos que, si la pandemia se controla y los precios y costos nos acompañan, podremos cumplir con nuestros pronósticos para 2021 y 2022. Nuestro mayor desafío es actualizar nuestro Plan de cierre Programado que presentamos en el año 2015 a las autoridades provinciales.

Al procesar mineral de otros depósitos –COSE y Joaquín-, ¿Pan American Silver ha sentado un precedente en Santa Cruz de aprovechar infraestructura montada y crear sinergia con cuerpos minerales conocidos?

Los depósitos COSE y Joaquín no hubieran podido desarrollarse si no fuera porque se procesan sus minerales en la Planta Industrial de la mina Manantial Espejo. Este tipo de aprovechamientos son sustanciales para darle a depósitos menores la oportunidad de transformarse en trabajo, desarrollo y contratación de proveedores y generación de valor.

Pan American Silver está presente en la provincia de Chubut, más precisamente en el proyecto Navidad, qué tareas están realizando en el área de influencia –Meseta Central- en materia de RSE?

En Chubut estamos presentes desde hace más de 10 años, cuando adquirimos los derechos del Proyecto Navidad y comenzamos a dialogar con las comunidades de la Meseta Central de la Provincia, estableciendo un vínculo constructivo con sus pobladores y evaluando la situación de la zona para la implementación de programas y acciones puntuales que ayuden a crear mejoras incrementales en la calidad de vida.

Los principales ejes de trabajo en nuestro programa de Sostenibilidad Social son inclusión y diversidad, desarrollo local, salud, educación y deporte. Particularmente en el marco del COVID-19, acompañamos a las instituciones de la zona (comunas, escuelas, hospitales, centros de salud, etc.) realizando aportes de insumos hospitalarios y de protección personal. Un claro ejemplo fue la donación de 10 cascos de ventilación no invasiva para pacientes diagnosticados con COVID-19 y kits sanitarios que contenían elementos de protección como camisolines, barbijos microbianos con hilos de plata, mamelucos, máscaras faciales, guantes de látex e insumos como alcohol en gel, gasas y vendas. Además, se realizaron entregas de alimentos y leña -siempre en coordinación con las autoridades correspondientes-, particularmente en las zonas rurales, recordando que son pueblos que tienen, aún en el siglo XXI, muchos pobladores que se calefaccionan a leña.

¿La compañía ha trabajado en escenarios de impactos económicos y sociales –y conclusiones obtenidas- al momento en que se pueda avanzar según el marco normativo?

Navidad implicaría un impacto positivo en la realidad económica y social de Chubut. Si bien resalto que un único proyecto minero no cambiará de un día para el otro la realidad de una provincia, sí puede significar una mejora económica importante en su área de influencia, en este caso la Meseta Central Chubutense, una zona que desde hace décadas busca consolidar un entramado productivo que permita frenar el desarraigo y generar expectativas de un mejor futuro para sus pobladores. Tengamos en cuenta que los habitantes de los Departamentos de Gastre y Telsen no llegan a representar el 1% del total de habitantes de la provincia.

Particularmente prevemos un cambio significativo en la acuciante realidad de la Meseta. La inversión total del proyecto es superior a US$1.000 millones y generaría en promedio -por los 18 años de vida útil estimados de la mina- más de US$170 millones en salarios y compras de bienes y servicios. El 70% de la inversión inicial -se proyecta- será a compras de proveedores locales y regionales.

Además, calculamos que Navidad podría generar aproximadamente US$350 millones anuales en exportaciones, desde un puerto provincial, y la creación de más de 2.500 puestos de empleo registrado directo e indirecto durante los 18 años de vida útil estimada. A los que habrá que sumarle dos años de construcción con un impacto positivo aún mucho mayor en cantidad de empleos indirectos: aproximadamente 4.000. Todo ello implicará la progresiva diversificación productiva de la economía regional y provincial fomentando el desarrollo de proveedores y aumentando la cadena de valor minera.

¿Se han llevado a cabo tareas de orden técnico en el marco de las limitantes de la ley?

Durante todo este tiempo y con vigencia de la Ley 5001, hemos realizados trabajos de exploración; y actualizado los estudios ambientales en relación con la fauna, flora, aire, suelo y agua de la zona para poder trabajar en las líneas de base. Asimismo, hemos estado en un dialogo respetuoso y permanente con todos los grupos de interés de las comunidades cercanas al proyecto.

¿Qué opinión posee respecto al fuerte pronunciamiento de los pobladores de la Meseta Central a favor de la actividad minera, aunque todavía no hay cambios a la vista?

La Meseta es una región postergada en la Provincia de Chubut que merece salir de esa situación. La provisión de energía eléctrica de las comunidades proviene de motores diésel (no están conectadas por líneas de transmisión eléctrica de alta tensión al Sistema Argentino de Interconexión -SADI-), necesitan en muchos casos leña para calefaccionarse, y recién hace un año tienen una conexión de internet medianamente estable. Esta es la realidad de una región que lucha por su desarrollo, por un futuro mejor. Creo que son voces para escuchar en primera persona.

La discusión que debemos darnos no es minería sí o minería no, sino cómo hacer minería. Una actividad productiva como la minería daría una opción de arraigo a la población de la Meseta, y ayudaría a construir y mejorar tanto la infraestructura económica como social, es decir escuelas, centros de salud, centros comunitarios. Favorecería el acceso a conocimientos e induciría la aparición de especialidades profesionales que de otro modo no existirían.

La gente de la Meseta tendría razones para quedarse, no para irse. El camino es trabajar en la diversificación de la matriz productiva de Chubut.

El proyecto Navidad generará empleo, desarrollo, infraestructura y será un factor relevante de arraigo para los habitantes de la Meseta. Será una oportunidad para que los jóvenes, que hoy no tienen opciones en sus lugares de nacimiento, puedan acceder a mejores condiciones de vida.

Finalmente, quisiera comentar que tenemos 27 años de trayectoria en América latina, y somos uno de los principales productores de plata en el mundo. En Argentina hace muchos años que desarrollamos una industria minera reconocida por nuestra ingeniería y principios de desarrollo sostenible, que incluyen la dedicación al crecimiento de las localidades cercanas a los yacimientos, el cuidado de los recursos, la salud y la seguridad, el manejo de residuos, monitoreo y cuidado del medio ambiente.

Por eso quiero asegurar y subrayar que en Chubut el proyecto Navidad se adecuará a todas las normas ambientales, no afectará al curso del Río Chubut (el proyecto ni siquiera se encuentra en su cuenca), no utilizará cianuro, y respetará el diálogo e integración comunitaria.

“En estos momentos, lo más importante es preservar nuestro activo más valioso: las personas”.

“En estos momentos de incertidumbre y en donde todo parece adverso, desde Pan American Silver Argentina el foco estuvo en las personas, en nuestra gente, sus colaboradores. Por ello más que hablar de inversiones y operaciones deseo resaltar y agradecer a todo el Equipo de Argentina liderado en Manantial Espejo por Eusterio Huerta, en Navidad por Luis Sánchez y Daniel Pérez, y en Buenos Aires por Gabriela Maceira, Diego Parravicini y Angel Bertoluzza”.

“La pandemia provocada por el COVID-19 impactó de lleno en la sociedad y, por ende, en las organizaciones, dejándonos muchas dudas sobre la forma de gestionar, la modalidad de trabajo y la revalorización de muchos aspectos. Aprendimos a administrar desde Casa, y a viajar con cuarentenas largas y estar fuera de nuestros hogares por mucho tiempo. Aprendimos a administrar las infinitas realidades personales que trajo aparejada la cuarentena en los integrantes de nuestra organización desde el dolor emocional del distanciamiento, la ansiedad ante lo desconocido o el temor latente de una desvinculación, entre otras tantas”.

“En este marco, desde Pan American Silver Argentina nos propusimos que nuestros líderes acompañen a sus colaboradores, apoyen y marquen un camino ante esta crisis. Asistir y servir es la propuesta; como toda crisis, transitamos el peligro, pero también, una oportunidad. Porque en estos momentos, lo más importante es preservar nuestro activo más valioso: las personas”.