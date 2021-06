En Comodoro Rivadavia hay personas vacunadas contra el Covid-19 que están internadas en terapia intensiva del Hospital Regional, algo que había sido informado Emilia Villibar, referente del Área Programática Sur a fines de mayo de este año, quien recordó en ese momento que "la vacuna no evita la infección, sino curaríamos la enfermedad. La vacuna adelanta la respuesta inmune".

En las últimas horas, el jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Regional, Leandro Yapura, reconoció que hay muchas esperanzas depositadas en la campaña de vacunación que se está llevando adelante y que está generando un resultado muy positivo con la disminución de pacientes críticos. Pero de igual manera, en la ciudad se registran cuadros severos de personas que fueron vacunadas contra el Covid.

“En Comodoro también tenemos pacientes vacunados con las dos dosis que llegan en estado grave al hospital. No hay que confiarse, es decir, si uno se vacuna tiene que seguir cuidándose. Sin embargo, la proporción de pacientes vacunados contra los que no están vacunados, es de 1 a 8", explicó.

El profesional explicó que esta situación debería alentar a la población para que se vacune, porque "tienen menos posibilidades de estar internados en terapia" y resaltó que a partir de la vacunación, se observa un cambio en la población de riesgo porque "mientras que el año pasado la mayoría de los pacientes eran mayores de sesenta, hoy el promedio de internados va entre treinta y cuarenta años”.

Asimismo, reconoció - a Diario Crónica - que el panorama "es muy complicado" y que hay situaciones que se vivieron durante septiembre, octubre y noviembre - cuando fue el pico más alto de casos - que se están volviendo a repetir.

"Nos están pasando cosas que no son comunes. No es común que de pronto bajemos cinco personas a la morgue, o que una de esas personas se quede fuera de la cámara frigorífica. Sin embargo, son cosas que ya nos pasaron anteriormente, entonces, de pronto uno dice o piensa, ¿esta etapa puede ser peor que la anterior? Sí, totalmente, porque el panorama que hemos visto en las últimas semanas no es alentador”

Por qué hay personas contagiadas pese a haber recibido las dos dosis contra el Covid

Un grupo de especialistas consultados explicó que la vacuna ayuda a disminuir la gravedad y mortalidad del virus, pero no impide 100% la posibilidad de infección y hasta una evolución severa de la enfermedad, teniendo en cuenta la condición previa del paciente, según publica Infobae.

Un 1,6% de los vacunados con una dosis contra el COVID-19 contrajo el virus después de 21 días de la aplicación, es decir, cuando completaron el tiempo requerido para la inmunización, según un informe elaborado por el Ministerio de Salud de Nación.

“Las vacunas tienen una eficacia de alrededor del 90%. Hay un grupo de gente que no tiene una protección adecuada, pese a estar vacunada. Esto mismo pasa con todas las enfermedades, como el sarampión, viruela, rubeola, la polio, etc., donde las vacunas no son totalmente eficaces", explicó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

No obstante, remarcó que "si nosotros protegemos al 90% de la población contra COVID-19, estamos evitando que la misma tenga riesgo alto, como el actual, con muchísimos infectados por día y también muertos”