RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Una ginecóloga de Gobernador Gregores cuestionó a un médico del Hospital de Río Gallegos tras su rechazo a la derivación urgente de una paciente embarazada diabética.

La polémica se inició tras conocerse el audio en el que el encargado del área de Ginecología, S. S, rechaza la derivación de la mujer.

"Si hablaste con clínica médica o terapia adultos, me mandás la paciente. Si no, así como viene la paciente, se va a volver a ir a Gregores. Se les morirá en la ambulancia; me importa un pedo...", le dijo el profesional a la doctora en el audio que se conoció en las últimas horas.

Según manifestó la profesional este miércoles en diálogo con Radio Nuevo Día, el médico la bloqueó en Whatsapp y no quiso hablar más con ella, por lo que tuvieron que encontrar la solución por otros canales.