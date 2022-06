Matías Espinoza se sorprendió cuando supo que la indumentaria que utilizaba el personal de la empresa multinacional para la que trabajaba se descartaba una vez que estaba en desuso.

Por los costos, a la compañía le convenía tirar esa ropa en vez de arreglarla y así la indumentaria iba a parar a la basura. Por eso, cuando se propuso a ayudar a los bomberos de El Maitén, el joven, enseguida se dio cuenta que a los rescatistas les vendría bien esa ropa.

Matías tiene 25 años, es comodorense, y hace más de un año junto a su amigo Erick, y a través de Mates Patagón, un emprendimiento que crearon juntos, ayudan a los bomberos de El Maitén.

Según cuenta a ADNSUR, el 5% de las ventas de mates, materas y demás productos que venden va destinado a los rescatistas de esa localidad de la Comarca Andina, quienes más de un verano son noticias por los terribles incendios que suelen afectar la zona.

Sin embargo, este año decidieron ir por más, y aprovechando que integraba el grupo verde de una multinacional para la cual trabajaba, decidió armar un proyecto para que la compañía done la indumentaria que ya no utiliza. Así, la última semana llegó a El Maitén la primera donación de indumentaria: pantalones cargo, polars y camperas para 28 personas.

Consultado por cuál es la razón que lo motiva a ayudar, Matías asegura que es algo que siempre le gustó. “Yo estudie en el Deán Funes, fui parte del grupo de catequesis con los exploradores salesianos y siempre tuve esta necesidad; de si podía ayudar a alguien de alguna manera implementarlo, y a mediados del año pasado, con un amigo empezamos Mates Patagon, un emprendimiento de venta de mates con el cual apadrinamos a los bomberos de El Maitén. Pero con el tiempo nos fuimos amigando con ellos y cada cosa que podemos conseguir se la mandamos”.

“A su vez - continúa - yo trabajaba en una empresa multinacional que tiene un sector de Responsabilidad Social Empresaria, un grupo verde del que formaba parte y en el cual buscábamos mejorar procesos o buscar oportunidades de cosas. Ahí descubrimos que se tiraba mucha ropa. La empresa evaluando costos le salía más barato tirar la ropa y comprar nueva que reutilizarla, entonces vimos ese gris. Había camperas, polars, pantalones cargo, cosas que a los bomberos le sirven, entonces dijimos esto lo tienen que tener ellos, no puede ser que se tire. Así que hablamos con la empresa y empezamos a laburar ropa para 28 personas que son los bomberos de El Maitén”.

Cuenta Matías que la primera donación para los bomberos estaba pautada para el verano. Sin embargo, los incendios que se produjeron en Corrientes hicieron cambiar el foco de la donación. Es que a fin de cuentas se trata de ayudar a quienes lo necesitan, y en ese momento la mayor tensión estaba puesta en el litoral, donde el fuego avanzó sobre campos, humedales y montes, afectando más de 800.000 hectáreas.

Así, las donaciones se fueron para el norte argentino, sabiendo que más adelante se haría una entrega al cuartel de bomberos de El Maitén.

Para que la ropa llegase de la mejor manera, la compañía, que se dedica a la comercialización de sabores y fragancias, decidió quitarle logos y nombres de los empleados, y colocarle el escudo de los bomberos. Así, hace unas semanas se envió la indumentaria a una empresa que se encargó de hacer ese trabajo una vez que se terminó de embalar todo, se armó el envío para los rescatistas de Chubut.

Al otro lado del teléfono, al joven comodorense, que se fue a los 18 años a estudiar Administración de Empresas, se lo escucha emocionado, y tiene sus razones. “Esto me llena de orgullo. Me encanta poder hacer algo que puede ayudar a otra persona. Creo que lo voy a dimensionar cuando los vea con la ropa puesta. Es algo que me llena, porque soy un tipo que ama Patagonia, que ama la cordillera, pero yo no la puedo cuidar desde Buenos Aires y ellos hacen un gran laburo. Entonces es orgullo, me pone contento poder colaborar de esta forma”, dice Matías, el comodorense que quiso ayudar a los bomberos de su provincia, aquellos que año a año combaten el fuego en la Comarca Andina, los héroes anónimos, guardianes del lugar.