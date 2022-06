Estudió teatro y cine en Buenos Aires, volvió a Comodoro por la pandemia y ahora estrena una película junto a Gastón Pauls

Alan es un abogado y padre de familia que vive inmerso en su rutina laboral sin prestarle demasiada atención a Inés (Gaby Valenti), su esposa, y Lautaro, (Tadeo Iglesias) su único hijo. Sin embargo, a raíz de un accidente automovilístico queda internado en un hospital, donde conocé a Víctor (Omar Musa) un hombre mayor repleto de valores y buenas costumbres que le enseñará otra forma de ver la vida.

Esa es la historia que cuenta “Tu forma de ver el mundo”, la película que protagoniza el comodorense Jorge Garrido (42), un actor que se formó en Buenos Aires y por estos días vive en Comodoro junto a su mujer y su hijo, continuando ligado al teatro y trabajando como reparador de pc.

El filme cuenta con la participación especial de un gran elenco, compuesto por Gastón Pauls, Alejandro Fiore, Mario Alarcón, Magali Castagno, Leonardo Venegas y Chela Cardalda, y este jueves se estrenará Gaumont.

Era párroco, dejó los hábitos y cuenta el “milagro” de la celebración junto a sus hijos

Jorge viajó a Buenos Aires con su mujer y su hijo para estar presente en el estreno de la película, y previo al viaje, dialogó con ADNSUR y contó lo qué significa para él haber participado de este largometraje, siendo protagonista.

“Esto para mi es un sueño, por cómo se dieron las cosas, un lujo. Para mi esta película marca un hito en mi carrera, es un sueño hecho realidad, no solo por la calidad de los actores que trabajan, sino porque se estrena en el Gaumont, que es un cine mítico que apoya mucho el cine nacional y lo quisieron demoler en su momento. Entonces es un sueño, es como ir al Teatro Colón con una obra, la posibilidad de que se abran otras puertas”.

El vecino de Comodoro que por solidaridad donó sangre por más de 35 años

EL INICIO DE TODO

José hace 17 años se fue a estudiar teatro a Buenos Aires. Cuenta que en un curso que realizó en esta ciudad conoció a un profesor que lo incentivó a formarse en Capital. Por ese entonces, ya había estudiado dos años de teatro en la ciudad, y también intentado con varias carreras, pero ninguna lo convenció, y decidió irse a estudiar actuación en teatro con Agustín Alezzo.

Jorge admite que no fue por otra carrera, sino derecho a formarse en teatro. Durante cinco años estudió con él, y luego decidió ampliar su horizonte y sumar actuación ante cámara con Carlos Echeverría.

A 10 años del ataque al yacimiento Cerro Dragón, se eleva la causa a juicio en Comodoro: quiénes son los imputados y qué penas podrían recaer sobre los ex “Dragones”

Mientras continuaba su formación, Jorge apostaba al teatro, el cine y la comedia independiente, trabajando en el circuito under, donde cosechó experiencia y contactos que más tarde darían su fruto, tal como contó a ADNSUR.

“Estuve 10 años en total en Buenos Aires y en un momento con una compañera de teatro que había grabado un corto con un director que le gustaba mucho el genero de suspenso, terror y demás, grabamos un largometraje, un policial, donde era protagonista, pero el resultado final no terminó de convencer por diferentes cuestiones y quedó ahí”.

Esa experiencia terminó siendo crucial para Jorge. En ese rodaje una de sus compañeras de producción llevó a un estudiante de cine, quien se acordó de él cuando se estaba por recibir.

“Me acuerdo que me llamó y me dijo que le había gustado como había laburado en ese proyecto, que le gustaría que sea el protagonista de su primera película. El tema es que yo me había vuelto a Comodoro, así que en 2014 y 2015 me fui de vuelta a Buenos Aires para grabar esta peli y seguir formandome como actor”.

“Bebo”, el primer chico que hace más de tres décadas nació en La Salita de Rada Tilly

Lo que nunca imaginó Jorge es que en el rodaje se encontraría con actores reconocidos de la talla de Mario Alarcón, Alejandro Fiori y Gastón Pauls. “Son personas con una humildad tremenda. Pensar que un pibe de Quilmes (por el director) hizo contactos y la pegó lo muestra. Fue algo muy fortuito para mi porque no lo esperaba y además por el personaje que me tocó”, dice con orgullo.

Es que como cuenta Jorge, su personaje, el de Alán, conecta las otras historias que cuenta la película, pero lo que más le gusta de él es su evolución, algo que lo atrapa como actor. “Tiene una evolución personal buenísima, porque es un tipo que tiene un trabajo que no es honesto, se manda macanas en lo que es la pareja, descuida su hijo, no es trigo limpio, pero a raíz de un accidente y que conocé a otro paciente en el hospital se convierte en una mejor persona. Y en ese camino hay un montón de cosas que también se cuentan. Lo que me gusto es que está muy bien escrita la película y los personajes son re lindos, y el mío en particular tiene un crecimiento, y eso está buenísimo”, dice con felicidad.

Los estudiantes y docentes intoxicados con monóxido de carbono se encuentra en "buen estado" de salud

Por supuesto, Jorge se hace muchas preguntas. Qué hubiese pasado si se hubiera quedado en Buenos Aires, cuál será el impacto de la película y si abrirá nuevas puertas. Pero de algo está seguro: “es un sueño cumplido”.

“Esto es algo hermoso, porque empecé teatro desde un lugar muy inocente, pensando que cuando uno trabaja en cine conocé lugares, conocé personas, pero en verdad aprendí con grandes maestros de teatro y de actuación. Sabemos que en la profesión de los artistas es difícil vivir de eso, pero la verdad que es un sueño”, sentencia este comodorense que espera estrenar la película en agosto, en su ciudad, el lugar donde comenzó todo.