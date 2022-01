Crimen de Milo: su familia intentó pedir ayuda a la policía del Chubut antes de su muerte

Milo Alexander Derto Guerrero tenía dos años y murió el pasado domingo en el barrio porteño de Parque Patricios. Su mamá quedó detenida tras la denuncia del padre del menor, porque lo había amenazado en varias oportunidades con quitarle la vida al pequeño si le daban la custodia a él.

Silvana Manrique es la tía paterna del pequeño y vive en Puerto Madryn. En las últimas horas dio a conocer su testimonio para pedir justicia por su sobrino. Según contó, hubo un episodio extraño que vivieron hace dos semanas atrás con Paula Guerrero, la mamá del nene y por el cual, intentaron radicar una denuncia para que se notificara en Buenos Aires, pero que no se la tomaron.

"Nos dice que mi cuñado la había lastimado y que había querido lastimar al nene. Ella empezó a hablar de una forma muy extraña, como si estaba tomando o bajo los efectos de algo”, recordó.

Ante esta situación, Silvana se comunicó con su cuñado, padre del nene para saber que había sucedido y conoció que estaba detenido por incumplir con la perimetral que Paula le había puesto. “Lo hizo ir porque le dijo que el nene se había descompuesto. Él fue y no era la primera vez que lo hacía", indicó.

"Nos dimos cuenta que estaba mintiendo. Nos empezó a mandar audios nos hizo hablar con su otro hijo y mi sobrino no aparecía”, y por eso decidió radicar una denuncia en la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn para que se notificará a Buenos Aires para advertir de la situación, pero no le tomaron la denuncia.

Silvana manifestó - a FM Del Viento - que "Ella nos empezó a decir que no quería vivir más. Tomaba clonazepam y al parecer lo mezclaba con alcohol", y aseguró, que la muerte del pequeño “fue muy cruel"

“Todo lo que grabé en estas dos semanas y lo vamos a sacar a la luz", afirmó en el marco de la investigación que se lleva adelante para establecer la causa real de muerte del nene de 2 años.

LA AUTOPSIA: "NO ES UNA CUESTIÓN DE ENFERMEDAD"

Pese a que los resultados preliminares de la autopsia no arrojan lesiones compatibles con un homicidio, para la familia no fue así. “Nos dicen que la muerte de Milo fue por asfixia mecánica. Las pericias muestran que el corazón y el cerebro estaban expandidos y se agarran de eso. Nosotros sabemos que no es una cuestión de enfermedad como lo que quieren hacer pasar. No queremos que vuelva a pasar esta situación de sufrimiento".

Finalmente, Silvana cuestionó que no se haya actuado antes en el medio de la batalla legal por la custodia del nene. "La Justicia no actuó, cuando le dicen que le dan la custodia a él (al papá de Milo ), le dieron un papel que le indicaban que le sacaban al nene a ella. Eso terminó con la vida de Milo", lamentó.