Una mujer estranguló a su hijo de dos años y lo mató

Un brutal crimen se registró el fin de semana en el barrio de Parque Patricios, en Buenos Aires. Una mujer estranguló a su bebé, se conoció que tenía denuncias de su expareja.

Milo Alexander Derto tenía dos años y el sábado a la madrugada llegó muerto al hospital. La familia paterna pide justicia y acusó a la madre de haberlo asesinado porque iba a perder la custodia esta semana. La mujer está detenida.

“No puedo creer que mi hijito está muerto”, afirmó Felipe Derto, y contó que se había separado de la mamá del nene el 1 de enero pasado, cansado de los reiterados episodios de violencia de la mujer, y a partir de allí la situación no hizo más que empeorar. “Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje”, agregó.

Según indicó el hombre a Crónica, el 10 de enero- por temor a lo que le pudiera pasar al bebé- radicó una denuncia formal en la comisaría 4 de Parque Patricios y la Justicia se acercó hasta el domicilio, pero la causa no avanzó. “Fueron a verlo pero, dentro de todo, en ese momento el nene estaba bien”, explicó.

Tras la denuncia empezó a recibir amenazas. La mamá de su hijo le enviaba audios advirtiéndoles que antes de darle a Milo lo mataba y después de mataba ella, y hasta subió un video a sus redes sociales en el que se la escucha decirle al nene: “Me hubiera gustado que conocieras a tu tío”.

“El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido”, recordó su papá. Por eso al día siguiente, viernes 14 de enero, volvió a pedir ayuda ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) “Pedí que le hicieran una pericia psicológica a la madre y al nene”. Pero ese mismo día, la mujer fue notificada de la denuncia y, en consecuencia, de que esta semana la tenencia temporal de Milo pasaría a manos de su padre

Tras conocer esta decisión, Felipe recibió un nuevo mensaje inquietante. “Me hiciste m...con todo lo que contaste”, decía su exmujer. Y a las pocas horas se enteró que su pequeño hijo había sido asesinado.

La causa es investigada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional 3, ya se ordenó un allanamiento en el domicilio de la acusada, donde se secuestraron dos celulares, una tablet y 17 elementos varios, entre ellos prendas de vestir y almohadas. La madre de Milo fue detenida y trasladada a la Alcaidía 12 B.