Loto Bermúdez, cosmetóloga y referente del Centro de Estética, ubicado en Av. Moyano en Rada Tilly, explicó los riesgos de adquirir mascarillas de venta libre que tienen compuestos que no siempre son beneficiosos para las pieles más jóvenes. Además, detalla por qué es importante acudir a profesionales al momento de decidir comenzar con el cuidado de la piel.

“La tendencia es que las redes sociales publican cualquier cosa para vender. Hay poca responsabilidad de los creadores de contenidos respecto de lo que publican, propician videos con una cantidad de rutinas con muchos pasos -que generalmente- no son adecuadas a todas las personas por igual y la realidad es que todos los tratamientos deben ser adaptados a las necesidades de cada persona”, explica cuando se la consulta por una tendencia que crece a partir de los diez años de edad.

Es preocupante lo que sucede por el uso inadecuado de estos productos de belleza que son generalmente destinados a adultos, pero utilizados por niños y adolescentes en sus rutinas de “skincare”. Tienen compuestos que pueden resultar irritantes, conservantes y alto contenido de alcohol que en una piel joven pueden resultar contraproducentes.

“Los adolescentes están dispuestos a someterse a cualquier protocolo de belleza que esté en las redes sociales para verse bien y “pertenecer”- opina Bermudez- es una etapa complicada donde hay muchos cambios hormonales, la piel tiene una naturaleza oleosa producto de esos cambios hormonales y muchos de estos productos obstruyen los poros y propician el acné. Con los cual estos productos agravarían el cuadro y se podrían ocasionar problemas mayores en la piel y derivar en un cuadro en el que tendrán que hacer un tratamiento médico”, explica.

Para la especialista, el cuidado de la piel no tiene edad, aunque es importante hacerlo respetando las necesidades de la piel de cada persona. “El cuidado se debe dar desde que son niños, el rostro debe estar limpio y libre de bacterias. Sin embargo, a cada etapa le corresponden productos indicados. A partir de los 10 u 11 años ya se recomienda limpiar el rostro con un gel neutro, libre de ácidos y se recomienda revisar las etiquetas de los productos comerciales”.

¡Cuidado!

Las mascarillas faciales que son de venta libre y sirven para realizar “skincare” en casa no son recomendables para ser usadas en niños y adolescentes. “Tienen alto contenido de conservantes y la mayoría de ellas tienen componentes para usos específicos que no son necesarios para la piel de un niño o adolescente que en general son pieles sensibles y delgadas, muy finas. Yo no las recomiendo aplicarlas ni en niños, adolescentes ni adultos. Un daño o problema que le ocasiones a la piel en esta etapa te va a acompañar durante un buen tiempo de tu vida y requerirá atención médica”. La especialista recomienda responsabilidad y mayor discernimiento al momento de realizar compras de productos de venta libre porque no todos los productos son indicados para todas las pieles siempre. Antes de adquirir un producto o comenzar una rutina diaria se recomienda la asesoría de un profesional que realizará una valoración en función de la necesidad de esa persona”

Retinol y ácidos salicílicos ¿para qué sirven?

El ácido salicílico se utiliza para hacer renovación celular, secar comedones entre otras propiedades. Pero no es recomendable su uso sin supervisión porque puede ocasionar una irritación en la piel con un brote mayor; más aun si son utilizados por niños o adolescentes.

En tanto el ácido retinoico es recomendable para pieles a partir de 25 años. Es renovador celular, y tampoco está indicado en las primeras etapas de cuidado de los adolescentes.

Lo que sí se puede

“Los adolescentes pueden realizarse un skincare pero específico para su edad y tipo de piel”, aclara Bermudez. Para ello recomienda un producto de limpieza facial en gel preferentemente con ingredientes neutros, uso de bloqueador solar en todas las edades, en todos los momentos, inclusive en invierno.

“Un niño de 10 u 11 años puede asistir a una limpieza facial, aquí tenemos diferentes opciones según el tipo de piel y necesidades. Si tiene comedores incrustrados, se puede realizar una extracción suave y hacemos un proceso de limpieza para que la piel se oxigene, responda mejor a las rutinas y mejore el aspecto de la piel. Si quieres mantener una piel linda, hidratada, joven, radiante que tenga vida propia y que se vea con ´glow ´ hay que cuidarla con una rutina en casa y acudir como mínimo una vez al mes al centro profesional a realizarte un tratamiento”.

El Centro de Estética de la Cosmetóloga Loto Bermudez está ubicado en Av. Moyano 1521 de Rada Tilly, para turnos 2974753418, ofrece variedad de tratamientos faciales y corporales, masajes, belleza de manos y pies, servicio de podología y el trabajo en conjunto con una dermatóloga para aquellas personas que necesiten un tratamiento médico específico.