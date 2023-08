Un video emotivo se ha vuelto viral en las últimas horas dentro de la plataforma TikTok, donde se captura un reencuentro lleno de emociones entre una nieta y su abuela, que al comienzo parecía no andar bien, pero que terminó generando una ola de reacciones en la red social.

La escena, que ha conmovido a miles de espectadores, se caracteriza por el inicial desconocimiento de parte de la abuela hacia la joven. Sin embargo, sin darse por vencida, los presentes buscaron una manera de hacer que la abuela recordara, por lo que sucedió un poderoso momento en el que finalmente la reconoció, desatando una ola de lágrimas.

La secuencia compartida en TikTok por la usuaria @giannamarteletti encapsula un instante genuino y sincero en una familia de Buenos Aires, capturando la intensidad de las emociones humanas en un formato digital. El video logró más de 727 mil corazones, además de 8.5 millones de vistas y casi 9 mil comentarios.

“La abuela la estaba buscando en los recuerdos de su mente; pero Gianna estaba en los recuerdos de su corazón”, “Ay me rompe el corazón cuando le dice ‘¿cómo no te reconocí?’”, “el primer día que no me reconoció mi abuelo llore mares”, “después de lo del anillo le llegaron todo tipo de recuerdos que lindo”, “4 veces lo vi y cada vez lloré más”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.