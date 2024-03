La inflación en Argentina se convirtió en un tema de preocupación constante en los últimos años, afectando diversos aspectos de la economía y el día a día de los ciudadanos. Uno de los sectores que ha sentido de manera significativa este fenómeno es el de los productos de consumo cotidiano, como la cerveza.

El aumento de su ha sido notorio para los consumidores, quienes han visto cómo el costo de esta bebida tan popular ha ido en aumento de forma constante. Este incremento no solo afectó a los consumidores individuales, sino también a bares, restaurantes y establecimientos que ofrecen este producto.

La situación económica del país, marcada por altos índices de inflación y una constante devaluación de la moneda, ha llevado a que los precios de la cerveza se vuelvan cada vez más inaccesibles para muchos.

En este sentido, un grupo turistas llegaron al Refugio Patagonia en San Carlos de Bariloche, ansiosos por probar la exquisita variedad de cerveza artesanal que se ofrecía en el lugar. Sin embargo, su emoción pasó a la frustración cuando observaron los precios.

En la previa del recorrido, los jóvenes se animaron a apostar cuánto podrían llegar las pintas, pero ninguno acertó en su predicción.

“5 lucas la birra nos vamos al ping…”, comentó uno de ellos, mientras que una de las chicas aseguró que no compró y otro reveló que la plata que tenía destinada a usar en el lugar, la usaría para “timbear”. “Brindando con birra imaginaria”, cerraron en el video publicado por la usuaria @manummiranda en TikTok.

Como era de esperarse, el video se hizo viral y cosechó cientos de comentarios, generándose un polémico debate.

“jajajaja mira a estos secos”, “Si te vas de vacas medio gasolero no vayas a PATAGONIA a tomar birra..”, “yo no entiendo la gente que los llama secos por no pagar 5k una birra ni aunque me la traiga Messi pago eso por 1 birra”, “esta perfecto. no se trata de tener o no tener plata, sino de NO pagar lo que NO lo vale...”, “Nunca voy a entender, si ponen un precio razonable, 3 o 4 lucas te tomas 2, 3 o hasta 4 pintas. Con 5 lucas te tomas una como mucho y chau. Quieren ganar más y terminan ganando mucho menos”, “cuando salís con lo justo”, “así es el sur hermano! imagínate los que vivimos acá...”, fueron algunos de los más destacados.