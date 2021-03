ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Un insólito reclamo de una mujer estadounidense despertó una oleada de burlas en la red, luego de que trascendiera que la clienta, quien había encargado a un comercio una docena de barbijos, pidiera un reembolso por haber recibido "solo 12".

Zada McCray, dueña del emprendimiento, compartió el descabellado reclamo en sus redes sociales, y rápidamente el hecho se volvió viral.

"Pedido de barbijos equivocado", rezaba en el asunto el correo electrónico por el cual la mujer protestaba por el supuesto faltante en el envío de barbijos.

Y sumaba: "Pedí una docena y sólo me enviaron 12. Realmente las necesito. Me gustaría un reembolso, por favor, y ya no apoyaré más a tu negocio", reclamó la mujer quien además agregó: "Intento apoyar a los negocios propiedad de gente afroamericana, pero ustedes siguen intentando estafarme".

Ante el descabellado reclamo, McCray respondió amablemente que "dado que una docena significa 12, la cantidad de mascarillas enviada era la correcta" y no iba a ser posible ofrecerle "la devolución de su dinero".

"Debí haberlo pasado por alto en la factura. Necesitaba 20. Nunca vi que apareciera como 12. Te juro que pensé haber leído ‘dub zen’, algo así como un dub (20). Como sea", respondió finalmente la clienta, quien de mala manera rechazó un ofrecimiento de 5 dolares de descuento para su próxima compra en el lugar.