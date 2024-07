Una mujer captó situaciones paranormales en un hospital y el estremecedor video que compartió en las redes sociales, generó terror en los usuarios.

El hecho sucedió en un hospital ubicado en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Allí, una usuaria de TikTok (@calimaskevich), compartió las imágenes que rápidamente se hicieron virales. Sumó más de 300.000 reproducciones, más de 35.000 me gusta y superó los 300 comentarios.

“Situaciones paranormales, vean el último y opinen”, escribió en la descripción de la publicación. En el video, la joven capturó el instante en el que una sombra fugaz se desliza detrás de una de las puertas de salida de emergencia.

El hospital de Cipolletti recurre a pediatras jubilados por falta de personal

Luego mostró la imagen de una probeta moviéndose sola. De la misma manera, mostró una camilla, deslizándose y una silla.

Por otra parte, mostró unas manos detrás de una puerta y una luz prendiéndose y apagándose. “Les dejo al amiguito de los subsuelos”, señaló al mostrar la foto sacada hace 9 años, del fantasma de un niño en un subsuelo abandonado del centro médico.

En tanto, los usuarios reaccionaron a la publicación. "Me creí todo menos lo de la mano, no sé por qué jaja"; "Me acuerdo cuando mi mamá hacía las guardias y nos llevaba a mí y a mi hermana, la cantidad de cosas raras que pasaban... y de noche era peor"; "La parte donde aparece el 'nene' no pude sostener la mirada, me dio una sensación rara. Aparte, los fantasmas de niños en realidad no son niños, son algo mucho peor, pero toman aspecto de niños."; "Una vez me perdí en el hospital del Posadas y terminé en el subsuelo, y en la mitad del pasillo se cortaron las luces y una enfermera me ayudó a salir por una puerta que nunca vi".