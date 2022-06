Una joven australiana vivió un duro momento luego de despertar de un coma de cuatro semanas, al descubrir que su prometido se había puesto en pareja con otra mujer.

Se trata de Brie Duval, de 25 años, quien estaba a punto de casarse con su novio tras cuatro años de relación cuando en una fiesta cayó de cabeza desde un estacionamiento en construcción y debió ser internada en coma.

La mujer, quien se encontraba viviendo en Canadá en aquel entonces, debió ser trasladada de urgencia a un hospital por una lesión cerebral traumática, y fue en el centro de salud donde los médicos le dijeron a su familia que tenía solo 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir.

Ellos, quienes vivían en Australia, pidieron que no la desconectaran del "soporte vital" y contra todo pronóstico Brie despertó un mes después.

Poco después, cuando los médicos consideraron que ya estaba en condiciones de comunicarse, le dieron su celular para que pudiera interactuar con sus seres queridos.

"Me dieron mi teléfono y lo primero que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días", contó la joven a The Mirror.

Y añadió: "Abrí mi teléfono y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: 'Ahora estoy con él. Se mudó aquí. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames'".

"No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital, me ha dejado completamente en el polvo. Así que ni siquiera tengo un cierre de por qué sucedió esto", explicó además la joven.

Y cerró: "Hay un poco de trastorno de estrés postraumático por todo lo que sucedió, solo estoy tratando de ordenar mis emociones, pasando por el accidente y luego teniendo esa decepción en una relación".