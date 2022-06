Una mujer oriunda de la India sorprendió en las últimas horas al revelar que decidió "apostar por la sologamia", es decir, casarse consigo misma.

Se trata de Kshama Bindu, de 24 años, quien vive en la ciudad de Vadodara. "Solo quiero romper estereotipos e inspirar a otros a amarse a sí mismos", afirmó respecto a su decisión.

Y sumó: "Hay personas que están cansadas de buscar el amor o de divorciarse varias veces. Siendo bisexual, también estuve enamorada de un hombre y una mujer en el pasado".

"Pero ahora, quiero darme todo el amor a mí misma", destacó además quien y ya eligió el lugar y fecha para casarse.

"Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma", remarcó en ese sentido en diálogo con The Times of India.

"En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo mismo el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio", añadió.

Y cerró: "Es un compromiso de estar ahí para uno mismo y el amor incondicional por uno mismo. También es un acto de autoaceptación. La gente se casa con alguien a quien aman. Me amo a mí mismo y por eso a esta boda".