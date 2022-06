Una influencer canadiense denunció en las últimas horas haber sido discriminada en un avión, luego de que la bajaran de un vuelo por tener un pecho de 10 kg y vestir un top deportivo.

Ocurrió en un viaje que iba a realizarse desde Toronto, Canadá, a Dallas, Estados Unidos, y que iba a tener entre sus pasajeras a Mary Magdalene, quien expuso en sus redes la incómoda situación que le tocó vivir.

Según reveló, el personal a bordo le pidió que abandonara la aeronave alegando que había estado usando auriculares durante las explicaciones de seguridad de la azafata.

Sin embargo, para la modelo la verdadera razón fue que usó un corpiño deportivo que la hacía lucir "demasiado explícita".

"Obviamente [mi atuendo] es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba", dijo en su cuenta de Instagram quien reveló también que gastó más de 150.000 dólares en procedimientos de cirugía estética.

"Esta discriminación de los cuerpos mejorados es muy común. Es enorme en las plataformas de redes sociales e incluso en la vida real. No estoy tratando de hacerme la víctima, solo estoy compartiendo la realidad de lo que sucede", cerró.